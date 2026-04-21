نفي اعتقالات جديدة بحق فلسطينيين في دمشق وسط غياب توضيح رسمي

- نفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وقوع اعتقالات جديدة بحق فلسطينيين في دمشق، موضحة أن الاعتقالات التي أُشير إليها تعود لأسبوع مضى وشملت نازحين في مخيمات مثل خان الشيح وجرمانا. - أُفرج عن ثلاثة من سبعة محتجزين في مخيم خان الشيح، بينما لا يزال ستة محتجزين في مخيم جرمانا، مع اتهامات تتراوح بين الانتماء لداعش والمشاركة في تظاهرات. - لم تصدر وزارة الداخلية السورية أي توضيح بشأن الاعتقالات، مع تحفظ الأهالي على الكشف عن أسماء المحتجزين لأسباب أمنية، وسط مطالبات حقوقية بتوفير معلومات دقيقة وضمانات قانونية.

نفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، اليوم الثلاثاء، وقوع أي اعتقالات جديدة بحق فلسطينيين في دمشق، وذلك رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تنفيذ حملات توقيف حديثة. وأوضح مدير المجموعة فايز أبو عيد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الاعتقالات التي جرى الحديث عنها تعود إلى نحو أسبوع، وشملت عدداً من النازحين الفلسطينيين في مناطق ومخيمات متفرقة، من بينها مخيّم خان الشيح ومخيم جرمانا، إضافة إلى ركن الدين والهامة.

وبيّن أبو عيد أن سبعة أشخاص كانوا محتجزين في مخيّم خان الشيح، أُفرج عن ثلاثة منهم ليلة أمس، فيما لا يزال أربعة آخرون قيد الاحتجاز. أما في مخيّم جرمانا، فقد أشار إلى وجود ستة محتجزين لم يُفرج عن أي منهم حتى الآن. ووفقاً لأبو عيد، فإنّ التهم المنسوبة للموقوفين تتراوح بين الانتماء إلى تنظيم "داعش"، واتهامات تتعلق بـ"فلول النظام"، إضافة إلى المشاركة في تظاهرات أو حوادث مرتبطة بالسفارة الإماراتية في دمشق، في ظلّ غياب أي بيان رسمي.

وأكد أبو عيد أن وزارة الداخلية السورية لم تصدر حتى اللحظة أي توضيح بشأن هذه الاعتقالات أو طبيعة التهم الموجهة للمحتجزين. وأشار كذلك إلى أنّ الأهالي يتحفظون على الكشف عن أسماء المحتجزين، لأسباب تتعلق بسلامتهم، مؤكداً أن نشر هذه الأسماء قد يعرّضهم لمخاطر إضافية. وشدد أبو عيد على أن هذه الاعتقالات ليست جديدة، بل مضى عليها نحو أسبوع، داعياً إلى توخي الدقة في تداول الأخبار.



وتشير المعطيات المتداولة إلى أن السلطات السورية، كانت قد نفذت خلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، حملات اعتقال طاولت عدداً من الفلسطينيين في دمشق، وذلك على خلفيات وتهم متعددة. وبينما تتباين الروايات حول طبيعة هذه التهم، يبقى غياب التوضيح الرسمي عاملاً أساسياً في استمرار حالة الغموض، وسط مطالبات حقوقية بتوفير معلومات دقيقة وضمانات قانونية للموقوفين.