نعيم قاسم: من حقنا الرد على اغتيال الطبطبائي وسنحدّد التوقيت

- أعلن نعيم قاسم أن اغتيال هيثم الطبطبائي في الغارة الإسرائيلية يُعتبر اعتداءً على لبنان، مؤكداً حق حزب الله في الرد. ودعا الحكومة لوضع خطة لمواجهة العدوان والاستفادة من إمكانات الجيش والشعب. - رحّب بزيارة البابا لاوون الرابع عشر، معبراً عن أمله في تعزيز السلام. وأشار إلى احتمال وجود اختراق أمني في اغتيال الطبطبائي، داعياً لمعالجة الثغرات الأمنية. - شدد على أن العدوان يستهدف لبنان بأكمله، مؤكداً على أهمية الردع بثلاثة أشكال: التحرير، الحماية، ومنع العدو من الاستقرار. ودعا لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية بعيداً عن الضغوط.

أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مساء اليوم الجمعة أن اغتيال القائد الكبير هيثم علي الطبطبائي ورفاقه في حزب الله الأحد الماضي في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت هو "اعتداءٌ سافرٌ وجريمة موصوفة ومن حقنا الردّ وسنحدّد التوقيت لذلك"، مشيراً إلى "أننا أمام عدوان إسرائيلي على كل لبنان وليس على المقاومة فقط". وأكد قاسم أن "كل التهديدات باحتمالات الحرب هي شكل من أشكال الضغط السياسي وهي لن تقدّم أو تؤخر".

وأطلّ قاسم في كلمته بمناسبة الحفل التأبيني الذي أقيم إحياءً لاغتيال الطبطبائي ورفاقه الأربعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، تطرّق فيها إلى موقف حزب الله من الاغتيال، واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بالتزامن مع مرور سنة على دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، موجّهاً رسائل إلى إسرائيل وأميركا وإلى الداخل اللبناني، خاصة إلى الحكومة، ورئيسها نواف سلام، من دون أن يسمّيه، متوقفاً عند تصريحه الأخير، بأنّ "الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه، كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة".

وقال "لا تفويض لأحد في لبنان أن يتنازل عن قوة لبنان وعن أرض لبنان وكرامة لبنان، والتفويض للمسؤولين هو لاستعادة السيادة والأرض والأسرى والكرامة"، مضيفاً "من غير الوارد عندنا أن نستسلم، والحلّ يكون بأن يتوقف العدوان". ودعا الأمين العام لحزب الله في حال استمرار العدوان الإسرائيلي الحكومة إلى "أن تضع خطة للمواجهة، وأن تستفيد من جيشها وشعبها بالإمكانات المختلفة، وأن تضرب قدمها بالأرض، وأن تقول إنها ستعيد النظر حتى في انتشار الجيش في الجنوب، وإن الميكانيزم (لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية) تحتاج إلى إعادة نظر لأنها تحولت إلى ضابط عدلية لدى الإسرائيلي". واعتبر أن "بإمكانها القيام بإجراءات كثيرة، بإمكانها أن تهدّد، أن توقف، أن تُسكت الأصوات التي تدعو إلى تجريد لبنان من قوّته، أن تؤجّل بعض الأمور الإشكالية، أن تصنع مظهر وحدة".

قاسم: علينا معالجة الأخطاء والثغرات

من جهة أخرى، رحّب قاسم بالزيارة التي سيقوم بها البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان يوم الأحد والتي تستمر حتى الثلاثاء، معلناً أن المجلس السياسي سيقدّم كتاباً إلى السفارة البابوية، هو عبارة عن رسالة ستنشر في وسائل الإعلام، آملاً أن تساهم الزيارة في هذه المرحلة المفصلية في تعميم السلام وتحرير لبنان ووقف العدوان.

وفي تفاصيل كلمته، أشار الأمين العام لحزب الله إلى أن "الطبطبائي استشهد مع 4 من الإخوة بينما كانوا مجتمعين معاً يوم أحد من أجل ترتيب بعض التفاصيل حتى يكون لديهم ابتداءً من الاثنين بعض الأعمال، وهم خسارة كبيرة ومفخرة عظيمة بالنسبة إلينا". ولم يستبعد قاسم أن يكون هناك اختراق، إذ قال "يمكن أن يكون هناك عملاء لأننا في ساحة مفتوحة ومنذ فترة تم اعتقال شبكة من العملاء"، مضيفاً "الساحة يعمل فيها العدو براحة كبيرة بسبب الجنسيات الأجنبية والتنسيق مع الاستخبارات الأميركية والعربية والدولية". ودعا إلى "معالجة الأخطاء وعلينا أن ننتبه إلى معالجة الثغرات وأخذ الدروس والعبر"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد توازٍ في القوة مع العدو، لا عسكرياً ولا استخبارياً، ولا بملء الأجواء، حيث الاختراق جواً وبراً".

على صعيدٍ ثانٍ، اعتبر قاسم أن وقف إطلاق النار هو "يوم انتصار للمقاومة وللناس وللبنان، لأننا منعنا العدو من تحقيق أهدافه، وعلى رأسها إنهاء المقاومة والقضاء عليها بشكل نهائي"، مشيراً إلى أن الاتفاق هو "مرحلة جديدة تحمّلت فيها الدولة اللبنانية مسؤولية أن تخرج إسرائيل وأن تنشر الجيش جنوب نهر الليطاني". ولفت إلى أنه "هناك انسحاب إسرائيلي يجب أن يتمّ، وعدوان يجب أن يتوقف، وأسرى يجب أن يُفرج عنهم".

كذلك، شدد قاسم على أن "العدوان الإسرائيلي هو عدوان على كلّ لبنان، وليس عدواناً على المقاومة فقط، وإن كنّا كمقاومة الأكثر استهدافاً"، مشيراً إلى أن "الدليل على ذلك هو أن الأهداف الإسرائيلية تتعلق بأرض لبنان، ومستقبله، وبمشروع محاصرة لبنان، وسلب قراره، والتحكّم بسياسته، وأخذ كل اقتصاده وإمكاناته وقدراته". وأردف "اليوم يوجد احتلال إسرائيلي جوي للبنان، بمعنى آخر، هذا احتلال".

وأشار قاسم إلى أن "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن الدفاع بالدرجة الأولى، لأنها هي المتصدّية، وهي التي ‏وافقت على هذا الاتفاق وأعلنت أنها تريد أن تأخذ المبادرة لنشر الجيش وأن تكون هي المسؤولة عن الأمن في لبنان وعن حماية ‏الحدود في لبنان‎". وتوجّه قاسم إلى الحكومة بالقول "لا تستطيعين أخذ الحقوق من دون أن تقومي بأهمّ واجب، وهو حماية المواطنين"، مضيفاً "فلترِنا الحكومة كيف تردع العدو".

وتوقف قاسم عند تصريح سلام، حول الردع من دون أن يسمّيه، مشيراً إلى أن "الردع له ثلاثة أشكال، الأول، بالتحرير، والثاني بالحماية، والثالث بمنع العدو من الاستقرار على أرضنا المحتلة"، لافتاً إلى أن "أول مسؤول عن الردع هو الدولة، بجيشها وشعبها". وأردف قاسم "اختارت الدولة أن تمنع الاستقرار عن هذا العدو بالمسار السياسي، وهو مسار يمكن أن ‏يؤدي إلى منع العدو عبر الاتصالات السياسية، والضغوط السياسية، والموقف السياسي الرافض للاحتلال، والوحدة الداخلية ‏التي تجعل الدولة قوية لأنّ الجميع خلفها في عملية المواجهة‎.‎ إذن تستطيع الدولة أن تقوم بالإجراء الثالث في هذه المرحلة، أي منع العدو من الاستقرار‎".

إلى ذلك، قال قاسم إن "هناك من يقول إن السلاح مشكلة معيقة في الداخل، وهذا رأي سياسي، نحن حاضرون لنناقش الرأي السياسي، ونجري اجتماعات من ‏خلال الاستراتيجية الدفاعية ونناقش، ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي والأميركي، وليس‎ تحت إلغاء الاتفاق الموجود، وليس تحت قاعدة أنّ علينا أن نحدّد أولاً كيف نتنازل عن قوّتنا، ثم بعد ذلك يطبّقون ما يريدون، هذا كله غير مسموح"، مشدداً على أن "السلاح مشكلة مُعيقة لمشروع إسرائيل، فمن يريد نزعه كما تريد إسرائيل إنما يخدم إسرائيل". وأكد أن الأولوية اليوم هي للسيادة والتحرير.

وتوقف قاسم أيضاً عند التهديدات بعدوان أوسع، قائلاً "كلّ هذه التهديدات هي شكل من أشكال الضغط السياسي. رفعوا مستوى التهديد في المرحلة الأخيرة لأنهم رأوا أن التهديدات خلال سنة بمستوى منخفض لم تنفع بالشكل الكافي. وجدوا أن الضغوط السياسية الأميركية لم تنفع، ومحاولات إحداث فتنة بين الجيش والمقاومة والشعب لم تأخذ طريقها، ومحاولة تحرك بعض الأطراف في الداخل من أجل الضغط الداخلي لإحداث بلبلة لم تنفع"، معتبراً أن "هذا التهديد لم يقدّم ولن يؤخّر. هل هو حقيقة؟ لا، إلى الآن ليس حقيقة".

وتابع "هل تتوقعون أن تكون هناك حرب لاحقاً؟ محتمل في وقت من الأوقات، نعم، هذا الاحتمال موجود، واحتمال عدم الحرب أيضاً موجود، لأنّ إسرائيل تدرس خياراتها، وأميركا تدرس خياراتها أيضاً، وهم يعرفون أنّه مع هذا الشعب، ومع هذه المقاومة، ومع هذه الروحية، ليست لديهم إمكانية لتحقيق ما يريدون". وختم بالقول "لا نقبل أن يقرر الإسرائيلي حدود حياتنا وطريقتها".