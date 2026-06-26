نعيم قاسم: على إسرائيل أن تنسحب دون قيد من جنوب لبنان ولا تطبيع معها

- أكد نعيم قاسم، أمين عام حزب الله، على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان دون قيد أو شرط، معتبرًا الاتفاق بين طهران وواشنطن إعلانًا لهزيمة المشروع الأميركي الإسرائيلي. - دعا قاسم للاستفادة من التفاهم بين إيران وأميركا لدعم سيادة لبنان، مشددًا على رفض أي التزام ضد سيادة لبنان، ورفض التطبيع أو أي مكتسبات لإسرائيل. - جدد قاسم شكره لإيران، مؤكدًا على استمرار المقاومة كعماد استقلال لبنان، وندد بتصريحات أميركية تدعم الوجود الإسرائيلي في لبنان، مشيرًا إلى مساعي إسرائيلية للاستيلاء على الأراضي اللبنانية.

أكد أمين عام حزب الله نعيم قاسم، اليوم الجمعة، على عدم وجود أي خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب دون قيد من جنوب لبنان، معتبرا أن الاتفاق بين طهران وواشنطن، والذي أرسى وقفا لإطلاق النار، هو إعلان عن "هزيمة" المشروع الأميركي الإسرائيلي. وجاءت مواقف قاسم خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث شارك عشرات الآلاف من مناصري الحزب في مسيرة حاشدة، رفعوا خلالها رايات الحزب وأعلام إيران.

وفي كلمة بثّتها قناة المنار التابعة للحزب، دعا قاسم إلى ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين إيران وأميركا باعتباره "داعماً أساسياً لسيادة لبنان". وأضاف "لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية وإيقاف العدوان (..) على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط". وشدّد قاسم في كلمته على أن "أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا". وأضاف "لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء، ولا مكتسبات لإسرائيل، ولا حضور جزئيا على الأرض اللبنانية. على إسرائيل أن تخرج ذليلة خاسرة، وهذا ما سيحصل".

وجدد أمين عام حزب الله شكره لإيران التي "استطاعت أن تصل إلى مذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي لهزيمة أميركا وإسرائيل". وأضاف مخاطبا إيران "نريدك إلى جانبنا ونريد أن نكون وحدة حال، لأنه تبين أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب الذي ينقلنا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي تمهيدا لإخراج الكيان الإسرائيلي من أرضنا".

وقال إن "المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها وإمكاناتها، وهي الآن عماد استقلال لبنان وتحريره (..) ستبقى المقاومة هي هذا الشعب وهي هذه الأرض وهي التاريخ والحاضر والمستقبل". وأضاف: "لا تستطيع السلطة اللبنانية أن تعادي وتخاصم أكثر من نصف الشعب اللبناني وتستمر بشكل طبيعي"، وندد بتصريحات لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال فيها إن القوات الإسرائيلية موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدف إسرائيل بالصواريخ، متحدثا عن مساع ومطامع إسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي اللبنانية قائلا "إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد أن تبتلعه، إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد أن تحتله على طريق إسرائيل الكبرى. والمقاومة إنما وجدت بسبب العدوان والاحتلال".

يأتي ذلك فيما مددت المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يوما إضافيا بعدما كان من المقرر أن تنتهي يوم أمس الخميس. وأكد مصدر رسمي لبناني لوكالة الأناضول أن الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوبي البلاد وفقا لجدول زمني. وأفاد المصدر مفضلا عدم نشر اسمه، الجمعة، بأن "إصرار لبنان على انسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه وفق جدول زمني وتمسكه بهذا الموقف، أدى لتمديد المفاوضات يوما إضافيا". وعن المناطق "النموذجية" أو "التجريبية"، ذكر المصدر أن "لبنان يريد التحديد بشكل دقيق ما هي المناطق النموذجية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي"، وبيّن أن بيروت تشترط أن تكون هذه المناطق "داخل الخط الأصفر ليدخلها الجيش اللبناني، وليس مناطق لا يوجد فيها الإسرائيلي".