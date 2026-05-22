نظرة صينية إلى زيارتي ترامب وبوتين: بلا اختراقات جوهرية

- شهدت بكين نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا مع زيارات ترامب وبوتين، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تشكيل تنسيق ثلاثي لمواجهة التحديات العالمية. دعا الرئيس الصيني إلى تكثيف التنسيق الاستراتيجي لمواجهة "قانون الغاب" في النظام العالمي. - يرى شياو لونغ أن القمم المتتالية قد تؤسس لعلاقات أوسع بين الدول الثلاث، مع إمكانية إقامة حوار أمني وعسكري دوري. ومع ذلك، توجد عوائق مثل الاحتكاكات السياسية والأمنية. - يشير تشاو يين إلى أن التوافق بين ترامب وشي وبوتين بعيد المنال بسبب الشكوك العميقة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في الحرب على أوكرانيا، مما يشكل عقبة أمام التقدم في العلاقات الثلاثية.

بعد مرور أسبوع حافل من الحراك الدبلوماسي النشط في بكين، أثيرت تساؤلات في الأوساط الصينية عما إذا كانت الزيارتين الرسميتين المتتاليتين للرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين قد تمهدان الطريق لظهور تنسيق ثلاثي بين الصين وروسيا والولايات المتحدة بشأن القضايا العالمية، وسط شكوك حول واشنطن بوصفها المتغير الأكبر في الأضلاع الثلاثة.

وخلال محادثات مع بوتين أول من أمس الأربعاء، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن على البلدين تكثيف التنسيق الاستراتيجي لمواجهة قانون الغاب في النظام العالمي. وقد فُسّر ذلك بأنه دعوة إلى إيجاد إطار يضم الدول الثلاث لبحث الملفات والأزمات الإقليمية والدولية، خاصة أن شي لمّح إلى ذلك في لقائه مع ترامب كما أكد الجانبان ضرورة السعي إلى علاقة بناءة من الاستقرار الاستراتيجي. وقال مراقبون صينيون إن هذه الإشارات المتتالية تلفت الانتباه لما قد يصبو إليه مسار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وروسيا، والتي تعتبر واحدة من أكثر الديناميكيات الحاسمة التي تشكل النظام العالمي سريع التغير.

في غضون ذلك يكثف شي تحركاته واتصالاته في أكثر من اتجاه. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، في مؤتمر صحافي أمس الخميس، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تتولى بلاده الوساطة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، سيبدأ غداً السبت زيارة إلى الصين تستمر حتى الثلاثاء المقبل. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، مساء أول من أمس الأربعاء، عن مسؤول كبير في حكومة كوريا الجنوبية أن شي ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل في مسعى للوساطة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وترامب.

ديناميكيات التعاون بين ترامب وشي وبوتين

وقال الأستاذ في مركز الدراسات السياسية في جامعة جينان الصينية شياو لونغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن القمم المتتالية بين ترامب وشي وبوتين شكلت أساساً قوياً لفكرة تأطير العلاقات بين الدول الثلاث ضمن مجال أوسع نطاقاً وأكثر مرونة، خاصة في ظل الاضطرابات الدولية الأخيرة التي مسّت مصالح حيوية، وخلقت أزمات لا يمكن تجاوزها. وأضاف: ينطلق هذا التصور من روابط مؤسسية راسخة، تعد أكثر أهمية من تغليب المصالح الشخصية المباشرة لكل دولة.



ورأى شياو لونغ أنه في حال تحقق هذا التنسيق الثلاثي بين بكين وموسكو وواشنطن، فإنه يمكن الاستفادة من المصالح المشتركة، والحد من مخاطر الصدام، وبناء الثقة في مناطق تجرى فيها عمليات عسكرية، مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال إن أحد مجالات التعاون إقامة حوار أمني وعسكري مباشر بين الدول الثلاث بصورة دورية، باعتبار أن ذلك أمر بالغ الأهمية لمنع تحوّل نقاط الاشتعال إلى ساحة مواجهة جديدة، خاصة أنه مع تصاعد حدة الأنشطة العسكرية، تتزايد مخاطر المواجهات العرضية نتيجة سوء التقدير والتصعيد غير المقصود.

كما أن هذا الإطار، بحسب شياو لونغ، يمكن أن يكون أساساً جديداً للتفاوض بين الدول الثلاث بشأن الحد من التسلح النووي، وهي خطوة ظلت بعيدة المنال في ظل أزمة الثقة القائمة واختلاف وجهات النظر، وهنا تكمن أهمية وجود خطوط اتصال مباشرة، بدلاً من القنوات الخلفية، لمعالجة المخاوف المشتركة والوصول إلى نقطة التقاء تحقق مصالح جميع الأطراف.

ومع ذلك، لفت شياو لونغ إلى وجود بعض العوائق أمام تحقيق هذه الرؤية، مثل الاحتكاكات السياسية والأمنية، باعتبار أن هذه المطبات ليست عرضية أو سطحية، بل متجذرة في تنافس محموم وصراع جيوسياسي طويل الأمد، واختلاف الأولويات والرؤى المتعلقة بالأمن القومي لكل دولة على حدة. وقال إن تجاوز هذه العقبات يتطلب أكثر من مجرد تقديم تنازلات طفيفة، أو إجراء تعديلات شكلية في السياسات الخارجية، بل يستلزم تحولاً جذرياً في طريقة التعاطي مع الأزمات الدولية والتعامل مع الدول الكبرى، ليس من منظور التنافس الجيوسياسي بل تحقيق المصالح المشتركة.

عقبات وأزمة ثقة

في المقابل، أعرب الباحث في العلاقات الدولية المقيم في هونغ كونغ تشاو يين عن اعتقاده، في حديث مع "العربي الجديد"، أن فكرة التوافق بين ترامب وشي وبوتين وتشكيل إطار تنسيقي لإدارة العلاقات لا تزال بعيدة المنال. وقال: بالنسبة للولايات المتحدة، تظل الحسابات الاستراتيجية قائمة على شكوك عميقة تجاه النيات الصينية والروسية على حد سواء، خاصة ما يتعلق بالتعاون بين الدولتين في الحرب على أوكرانيا، وتزويد بكين موسكو بالتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وهو أمر يثير الريبة في واشنطن، ويصعب معه بناء أساس من الثقة على الأقل خلال الفترة الراهنة.



وأضاف: بالطبع، عززت زيارة بوتين التوافق الاستراتيجي بين موسكو وبكين، والذي تعمق بشكل كبير من خلال القمم والتبادلات رفيعة المستوى المنتظمة، منذ أن عزلت العقوبات الأممية روسيا اقتصادياً. واعتبر أنه وانطلاقاً من المصالح الثنائية المشتركة، والتحوّط من الهيمنة الأميركية، برزت الصين شريكاً مهماً، لا سيما بوصفها أكبر مشترٍ للنفط الروسي، ما ساعد على تخفيف أثر تلك العقوبات. ولكن، على النقيض من ذلك، فإن العلاقات بين بكين وواشنطن لا تزال في طور محاولة إرساء شكل جديد للاستقرار، وقد برز ذلك خلال زيارة ترامب إلى الصين قبل أيام، ولكن تمسك الأخيرة بموقفها، سواء من الحرب على إيران أو أوكرانيا، يظل عقبة كبيرة أمام فرص التقدم ومساره.

ولطالما اتخذت بكين موقفاً تصفه بأن محايد في الحرب الأوكرانية، داعيةً إلى الحوار، مع الامتناع عن إدانة الغزو الروسي في العام 2022. كما نفت الصين مراراً مزاعم الغرب بأنها تزود النظام الروسي بالدعم العسكري، وانتقدت بدلاً من ذلك عمليات تسليم الأسلحة الأميركية والأوروبية إلى أوكرانيا باعتبارها تطيل أمد الحرب، في حين يعتبر مراقبون صينيون أن هزيمة روسيا ليست في مصلحة الصين، وقد حذر هؤلاء من أن حرب بوتين المتعثرة في أوكرانيا قد تدفع موسكو نحو عدم الاستقرار أو حتى الانهيار.