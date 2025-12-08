نشر قوات "إيكواس" في بنين بعد إحباط محاولة انقلاب

- إيكواس تنشر قواتها في بنين: أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بنشر قوات احتياطية في بنين بعد إحباط محاولة انقلاب، لدعم الحكومة وحماية النظام الدستوري. - دور نيجيريا في تأمين بنين: القوات الجوية والبرية النيجيرية تعمل بتفويض من إيكواس لتأمين المجال الجوي ومواجهة الجماعات المسلحة، مما ساعد في طرد المتآمرين من مواقع استراتيجية. - استقرار الوضع في بنين: أعلن رئيس بنين باتريس تالون السيطرة الكاملة على الوضع، مشيدًا بالقوات المسلحة لإحباطها محاولة الانقلاب، مع توقع مشاركة دول أخرى في دعم الاستقرار.

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، يوم الأحد، إنها أمرت بالنشر الفوري لعناصر من قوتها الاحتياطية في بنين بعد أن أحبطت السلطات هناك محاولة انقلاب. وأشارت "إيكواس"، في بيان، إلى أن القوات، بما في ذلك جنود من نيجيريا المجاورة، ستدعم الحكومة وتحمي النظام الدستوري للبلاد.

وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في بيان إن القوات الجوية النيجيرية كانت تعمل بناء على طلب من بنين لتأمين المجال الجوي وتنفيذ مهام سريعة بالتنسيق مع الدولة المجاورة. وأوضح أن القوات تصرفت بموجب تفويض "إيكواس"، وبذلك دافعت عن النظام الدستوري في بنين. وأضاف تينوبو أن بنين طلبت أيضاً قوات برية لحماية الحكومة ومواجهة الجماعات المسلحة، وأن القوات البرية النيجيرية موجودة بالفعل في البلاد.

وجاء في البيان أن الطائرات المقاتلة النيجيرية ساعدت في طرد المتآمرين على الانقلاب من مبنى التلفزيون الحكومي ومن قاعدة عسكرية. وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجارات في أعقاب غارة جوية مشتبه بها في مدينة كوتونو الساحلية، حيث توجد الحكومة.

وأعلن رئيس بنين باتريس تالون، مساء الأحد، أنّ الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة. وشكر القوات المسلحة والقيادة العسكرية على بقائهم مخلصين للبلاد والدستور. وقال في التلفزيون الحكومي إن محاولة الانقلاب لن تمر دون عقاب.

وكانت طلقات نارية قد سمعت في وقت سابق بالقرب من القصر الرئاسي. واستولت مجموعة من الضباط العسكريين على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية وأعلنوا عزل تالون. وقال وزير داخلية بنين، ألاسان سيدو، في وقت لاحق إن تدخل القوات المسلحة جعل من الممكن إحباط محاولة الانقلاب، التي يبدو أنها تضمنت مجموعة صغيرة فقط من الجنود.

ومن المتوقع أن تشارك سيراليون وغانا وساحل العاج في قوة "إيكواس" الاحتياطية لبنين. ومازال من غير الواضح عدد القوات والمعدات التي ستشملها المهمة. وتعد بنين، وهي دولة تعتمد على الزراعة ويبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة وتتمتع بإنتاج كبير من القطن، واحدة من أفقر الدول في العالم. ولطالما اعتبرت المستعمرة الفرنسية السابقة واحدة من الديمقراطيات الأكثر استقراراً في أفريقيا. وفي عام 1991، نجحت البلاد في الانتقال السلمي من الديكتاتورية إلى الحكم الديمقراطي.

(أسوشييتد برس)