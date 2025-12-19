نشر عشرات الصور من وثائق إبستين يظهر فيها بيل غيتس ونعوم تشومسكي

- أخبار
نشر أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي يوم الخميس عشرات الصور الجديدة من تركة الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وذلك قبل يوم من المهلة القانونية المحددة لوزارة العدل الأميركية لنشر ملفات غير سرية من تحقيقها في قضيته.
وتتضمن أحدث مجموعة من الصور لقطات مقربة لجمل من كتاب "لوليتا"، وهو كتاب عن هوس رجل بفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، كُتبت بالحبر الأسود على جسد امرأة، وبالتحديد على صدرها وقدمها ورقبتها وظهرها، وبطاقات هوية، بعد طمس تفاصيلها من أجل نشرها، لنساء من روسيا والمغرب وإيطاليا وجمهورية التشيك وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وليتوانيا، بالإضافة إلى محادثة نصية جرت في وقت متأخر من الليل حول إرسال فتيات لشخص تم تعريفه باسم "جيه" مقابل 1000 دولار لكل منهن.
A new cache of photos has been released from the Jeffrey Epstein files by the Democrats Oversight Committee ahead of the planned full release of the Jeffrey Epstein files tomorrow. The Department of Justice has been instructed to censor the files with regard to ongoing… pic.twitter.com/jgfqI9V95m— TheMalteseHerald (@malteseherald) December 19, 2025
ونشر ديمقراطيون من لجنة الرقابة في مجلس النواب الأسبوع الماضي 19 صورة، بما في ذلك بعض الصور التي يظهر فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي وصف الصور بأنها "أمر غير مهم". ويظهر في أحدث الصور أيضاً الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وأستاذ اللغويات والناشط السياسي نعوم تشومسكي، ومساعد ترامب السابق ستيف بانون.
وقال الديمقراطيون، في اللجنة، إن الصور المنشورة اليوم "تم اختيارها لتزويد الجمهور بالشفافية حول عينة تمثيلية من الصور" و"لتقديم نظرة ثاقبة حول شبكة إبستين وأنشطته المزعجة للغاية". وذكر الديمقراطيون أن لديهم الآلاف من الصور الأخرى وأنهم يواصلون تحليلها.
وقال النائب روبرت غارسيا كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة "سيواصل الديمقراطيون في لجنة الرقابة نشر الصور والوثائق من تركة إبستين لتوفير الشفافية للشعب الأميركي. مع اقترابنا من الموعد النهائي لقانون الشفافية في ملفات إبستين، تثير هذه الصور الجديدة مزيداً من الأسئلة حول ما تمتلكه وزارة العدل بالضبط في حوزتها. يجب أن ننهي هذا التستر الذي يمارسه البيت الأبيض، ويجب على وزارة العدل أن تفرج عن ملفات إبستين الآن". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون إن ما حدث لا يغير شيئاً. وأضافت في بيان "يدعو الرئيس ترامب دوماً إلى الشفافية في ما يتعلق بملفات إبستين، وقد استجابت إدارته لذلك".
(رويترز)