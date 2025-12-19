نشر عشرات الصور من وثائق إبستين يظهر فيها بيل غيتس ونعوم تشومسكي

أخبار
التحديثات الحية
19 ديسمبر 2025
صورة تجمع جيفري إبستين (يمين) ونعوم تشومسكي، 18 ديسمبر 2025 (إكس)
+ الخط -

نشر أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي يوم الخميس عشرات الصور الجديدة من تركة الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وذلك قبل يوم من المهلة القانونية المحددة لوزارة العدل الأميركية لنشر ملفات غير سرية من تحقيقها ‍في قضيته.

وتتضمن أحدث مجموعة من الصور لقطات مقربة لجمل من ⁠كتاب "لوليتا"، وهو كتاب عن ‌هوس رجل بفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، كُتبت بالحبر الأسود على جسد امرأة، ​وبالتحديد على صدرها وقدمها ورقبتها وظهرها، ​وبطاقات هوية، بعد طمس تفاصيلها من أجل نشرها، لنساء من روسيا والمغرب وإيطاليا وجمهورية التشيك وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وليتوانيا، بالإضافة إلى محادثة نصية جرت في وقت متأخر من الليل حول إرسال فتيات لشخص تم تعريفه باسم "جيه" مقابل 1000 ⁠دولار لكل منهن.

ونشر ديمقراطيون من لجنة الرقابة في مجلس النواب الأسبوع الماضي 19 صورة، بما في ذلك بعض الصور التي يظهر فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي وصف ⁠الصور بأنها "أمر غير مهم". ويظهر في أحدث الصور أيضاً الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وأستاذ اللغويات والناشط السياسي نعوم تشومسكي، ومساعد ترامب السابق ستيف بانون.

وقال الديمقراطيون، في اللجنة، إن الصور المنشورة اليوم "تم اختيارها لتزويد الجمهور بالشفافية حول عينة تمثيلية من الصور" و"لتقديم نظرة ثاقبة حول ​شبكة إبستين وأنشطته المزعجة للغاية". وذكر الديمقراطيون أن لديهم الآلاف من الصور الأخرى وأنهم يواصلون تحليلها.

لوحة إعلانية تطالب بالإفراج عن ملفات إبستين، 23 يوليو 2025 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

نشر وثائق إبستين اليوم. هذا ما ينتظره الضحايا

وقال النائب روبرت غارسيا كبير الديمقراطيين في لجنة ‌الرقابة "سيواصل الديمقراطيون في لجنة الرقابة نشر الصور والوثائق من تركة إبستين لتوفير الشفافية للشعب الأميركي. مع اقترابنا ⁠من الموعد النهائي لقانون الشفافية في ملفات ‌إبستين، تثير هذه الصور الجديدة مزيداً من الأسئلة حول ما تمتلكه وزارة العدل بالضبط في حوزتها. يجب أن ننهي هذا التستر الذي يمارسه البيت الأبيض، ويجب على وزارة العدل أن تفرج عن ملفات ​إبستين الآن". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون إن ما حدث لا يغير ⁠شيئاً. وأضافت في بيان "يدعو الرئيس ترامب دوماً إلى الشفافية في ما يتعلق بملفات إبستين، وقد استجابت إدارته لذلك".

(رويترز)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
من مكان الهجوم على أحد شواطئ سيدني، 14 ديسمبر 2025 (سعيد خان/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

أستراليا تعتقل 7 أشخاص على خلفية هجوم سيدني

أوكرانيا | ويتكوف وزيلينسكي في برلين، 15 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

مفاوضات أميركية روسية بشأن أوكرانيا.. وماكرون يريد الحوار مع موسكو

ترامب في المكتب البيضاوي، 15 ديسمبر 2025 (رويترز)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب يلغي رسمياً عقوبات قانون قيصر على سورية