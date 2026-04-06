نشر تفاصيل إضافية بقضية تجسس إسرائيليين لصالح إيران

سمحت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بنشر تفاصيل إضافية من قضية أمنية جديدة تتعلق بإيران، كُشف عنها الأسبوع الماضي دون معلومات وافية. ووفقاً للتفاصيل الجديدة التي سمحت بنشرها محكمة الصلح في عسقلان اليوم، "تجري الوحدة القُطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية، تحقيقاً ذي جوانب أمنية يتعلق بعدد من المشتبه بهم، الذين يُشتبه بأنهم قدّموا خدمات مختلفة لجهات إيرانية. في إطار التحقيق، يُفحص الاشتباه بأن المشتبهين في القضية عملوا بناءً على طلب الجهات الإيرانية، لإنتاج مواد متفجّرة، بل وأجروا تجارب على المادة التي قاموا بإنتاجها".

ووفقاً للشبهات، فإن الإسرائيليين عملوا لصالح الإيرانيين خلال العدوان الإسرائيلي - الأميركي الحالي على إيران. كما أُشير إلى أن القضية تُعدّ تصعيداً جديداً في قضايا التجسس لصالح إيران. وكانت المحكمة قد سمحت يوم الجمعة الماضي، بنشر أن هناك تحقيقاً جارياً يتعلق بالاشتباه في أن عدة مشتبه بهم "قدّموا خدمات مختلفة لجهات إيرانية". وجاء في قرار محكمة الصلح أنه "بعد الاطلاع على ادعاءات الطرفين، وفي إطار الموازنة بين علنية الإجراءات والمصلحة العامة من جهة، وبين احتمال المساس بأمن الدولة نتيجة النشر من جهة أخرى، سيبقى أمر حظر النشر قائماً، لكن ستُسمح بنشر صياغة مخففة منه".

يذكر أن الجملة التي سُمح بنشرها الأسبوع الماضي هي: "يُجرى تحقيق ذو جوانب أمنية يتعلق بعدد من المشتبه بهم، الذين يُشتبه بأنهم قدّموا خدمات مختلفة لجهات إيرانية". وتنضم هذه القضية، وإن كانت مختلفة بتفاصيلها، إلى الكثير من قضايا تجسس لصالح إيران التي كُشف عنها في إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، منها قبل أيام قليلة، إذ قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الجمعة، إلى المحكمة المركزية باللد، لائحة اتهام ضد مقداد ناطور (47 عاماً) من مدينة قلنسوة في أراضي 48، وجهت له من خلالها تهماً أمنية تشمل التواصل مع عميل أجنبي، وإتلاف أدلة، والتجسس لصالح إيران. وعمل ناطور لسنوات مترجماً للغة الإشارة لصالح جهات ومؤسسات إسرائيلية رسمية، من بينها الشرطة، ومصلحة السجون، والسلطة القضائية، والتأمين الوطني.

وقدّمت النيابة العامة، في اليوم نفسه، إلى المحكمة المركزية في اللد، لائحة اتهام ضد يسرائيل لبكوفيتش (20 عاماً) وأورئيل مكيتان (25 عاماً) من موديعين عيليت، بتهمة "ارتكاب مخالفات أمنية تشمل الاتصال بعميل أجنبي بشكل مشترك، ونقل معلومات للعدو قد تكون ذات فائدة له".