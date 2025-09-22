نساء تعز يطالبن بالقبض على قتلة إفتهان المشهري

- نظمت عشرات النساء وقفة احتجاجية في تعز للمطالبة بالقبض على قتلة إفتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة، التي قتلت في حادثة أثارت غضباً واسعاً. رفعت المحتجات صور المشهري ورددن شعارات منددة بالقتلة والجهات التي تحميهم. - أكدت قيادة محور تعز وإدارة شرطة الأمن استمرار الحملة الأمنية للقبض على المتورطين في الجريمة، حيث تم القبض على أربعة متهمين رئيسيين، مع استمرار تعقب البقية. - اتهم ناطق شرطة تعز قيادياً في اللواء 170 دفاع جوي بعرقلة الحملة الأمنية، مؤكداً أن الجريمة لن تمر دون عقاب رادع.

نظمت عشرات النساء وقفة احتجاجية وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن، الاثنين، للمطالبة بإلقاء القبض على قتلة مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمدينة إفتهان المشهري التي قتلت الخميس الماضي، في حادثة أثارت غضباً واسعاً في الأوساط المحلية.

ورفعت الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في مكان ارتكاب الجريمة، صور المشهري، كما ردّدت شعارات مندّدة بالقتلة والجهات التي تحميهم، مطالبة الجهات الأمنية بملاحقة منفذي الجريمة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وندّدت الوقفة الاحتجاجية بالاعتداء على النساء باعتبار ذلك "عيباً أسود"، وسابقة خطيرة، وظاهرة دخيلة على مدينة تعز "المشهود لها بتوجهها المدني وإعلاء سلطة القانون". ويستمر المتظاهرون أمام مبنى المحافظة بالاعتصام لليوم الثاني على التوالي في الخيام التي نصبوها، مؤكدين مواصلة اعتصامهم حتى إلقاء القبض على جميع القتلة وتقديمهم للمحاكمة.

في سياق متصل، أكدت قيادة محور تعز وإدارة شرطة الأمن بالمحافظة، في بيان صحافي، الاثنين، أن الحملة الأمنية المشتركة تواصل عملياتها للقبض على جميع المتورطين في جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين. وأوضح البيان أن الحملة الأمنية تمكّنت حتى الآن من إلقاء القبض على أربعة من المتهمين الرئيسيين، فيما يجري تعقب بقية المطلوبين لإيصالهم إلى العدالة.

وأشار البيان إلى أن الحملة انتشرت في المربع الشمالي الشرقي للمدينة إذ يُرجَّح وجود أحد المشتبه بهم، ونصبت نقاط تفتيش وحواجز أمنية، كما استعانت بوحدات الشرطة النسائية لتفتيش عدد من المنازل المشتبه بها. ودعت قيادة محور تعز وإدارة شرطة الأمن أبناء المحافظة إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والتحلي بالوعي والمسؤولية"، مؤكّدة أن "هذه الجريمة لن تمرّ دون عقاب رادع، وأن دماء الضحية أمانة في أعناق الجميع".

واتّهم ناطق شرطة تعز المقدم أسامة الشرعبي القيادي في اللواء 170 دفاع جوي محمد سعيد المخلافي باعتراض الحملة الأمنية ومنعها من مداهمة أحد المنازل بحي الروضة، الذي رُصد وجود منفذ جريمة اغتيال إفتهان المشهري فيها، وفق ما ذكر في منشور له على فيسبوك، وكان مسلحون مجهولون، قد اغتالوا المشهري، الخميس، بعد أن صوبوا على رأسها وابلاً من الرصاص حين كانت تستقل سيارتها في جولة سنان وسط المدينة.