- تناولت الندوة دور الإعلام الدولي في تبسيط أزمات لبنان إلى فساد داخلي وتصعيدات منفصلة، مع التركيز على تداخل الأزمات مثل الحرب والنزوح والشلل السياسي والانهيار الاقتصادي. - أكد كريم طرابلسي على افتقار التغطية الإعلامية للسياق التاريخي والسياسي، محذراً من الأطر المسبقة التي تنتج صورة منفصلة عن الواقع، بينما انتقدت منى طيارة السرديات الانتقائية التي تعزز التعاطف مع إسرائيل. - أشارت رولا زعيتر إلى تأثير الأزمات على النساء والفتيات، مؤكدة على دورهن في المبادرات المحلية، ودعت إلى تمويل مستدام للجمعيات النسائية.

استضافت صحيفة "العربي الجديد"، بالتعاون مع "أكشن إيد المملكة المتحدة"، مساء الأربعاء، ندوة في منطقة هامرسميث غربي لندن، تناولت صورة لبنان في الإعلام والخطاب الدولي، ودور الحكومات والجهات المانحة في إنتاج سرديات تختزل أزماته في الفساد الداخلي أو جولات التصعيد المنفصلة عن سياقها السياسي والتاريخي. وشارك في الندوة مدير تحرير موقع "ذا نيو آرب" كريم طرابلسي، والمديرة التنفيذية لمنظمة "رايت" منى طيارة، إلى جانب الناشطة النسوية ومديرة مشروع "SPA2" رولا زعيتر، التي انضمت إلى النقاش من لبنان. وتركزت المداخلات على تداخل الحرب والنزوح والشلل السياسي والانهيار الاقتصادي، وعلى خطورة تحويل الاحتفاء بـ"صمود" اللبنانيين إلى بديل من التركيز على الأسباب التي تفرض عليهم مواجهة الأزمات المتكررة.

وقال كريم طرابلسي إن التغطية الدولية للبنان غالباً ما تركز على جولات التصعيد من دون وضعها في سياقها التاريخي والسياسي، ما يضعف القدرة على فهم ما يجري والتضامن مع المتضررين. وقارن بين حجم التضامن الذي أثارته الحرب على غزة والاستجابة المحدودة تجاه لبنان، مؤكداً أن المقارنة لا تهدف إلى المفاضلة بين المعاناة أو الضحايا.

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ورأى أن تقديم لبنان بوصفه حالة شديدة التعقيد، بسبب تداخل ملفات حزب الله والحرب الأهلية والفساد والتاريخ السياسي، يعوق أحياناً إيصال قصته بوضوح. واستناداً إلى مفهوم الاستشراق لدى إدوارد سعيد، حذّر من أن الأطر المسبقة قد تنتج صورة منفصلة عن الواقع، وتؤثر في التغطية الإعلامية والسياسات والتدخلات الدولية. وأشار إلى انقسام اللبنانيين في توصيف الوضع، بين من يرى البلاد في حالة حرب وتهديد مستمرين، ومن يتعامل مع التصعيد باعتباره أزمة مؤقتة تعطل الحياة اليومية والسياحة.

وانتقدت منى طيارة وصف إسرائيل بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، معتبرة أن "هذه السردية تعزز التعاطف الانتقائي وتتجاهل التعددية السياسية والطائفية في لبنان". وقالت إن عدم استقرار لبنان لا يمكن فصله عن الصراعات الإقليمية، أو عن التطبيق الانتقائي للقانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.

وفي ملف الفساد، رفضت طيارة تحميل الجهات اللبنانية وحدها مسؤولية فشل المشاريع الممولة دولياً، مستشهدة بتحقيق أجرته منظمتها بشأن 16 منشأة لإدارة النفايات موّلتها جهات أوروبية ولم تحقق أهدافها. وقالت إن تحقيق المنظمة وتتبع المسؤوليات التعاقدية أظهرا قصوراً في الرقابة والتوثيق، ومسؤولية تقع أيضاً على الجهة المانحة وشريكها المنفذ.

وربطت طيارة هذه الإخفاقات بنظام المحاصصة الذي يسمح بإسناد العقود إلى شركات مرتبطة بقوى سياسية أو غير مؤهلة، لكنها أكدت أن الجهات الأوروبية شاركت في آليات المناقصة والاختيار. وقالت إن "حزب الله يتحمل مسؤولية بوصفه قوة نافذة في بنية الدولة، لكنه لم ينشئ نظام المحاصصة الذي سبقه، وقد يستمر من دونه". ودعت وسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى إعادة القانون الدولي إلى مركز النقاش وتطبيق المعايير الحقوقية على الجميع.

وقالت رولا زعيتر إن أزمات لبنان ليست طارئة أو منفصلة، بل تراكمت على مدى عقود، فيما تتحمل النساء والفتيات جانباً كبيراً من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وأشارت إلى خسارة نساء وظائفهن، وتراجع الخدمات وفرص الحماية، إلى جانب تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر والاستغلال.

وانتقدت زعيتر حصر النساء في صورة الضحايا، مؤكدة أن تجربة مشروع "SPA2" أظهرت دورهن في قيادة مبادرات محلية، ومعالجة النزاعات، والدفاع عن حقوق النساء، والتوعية بالتحرش الإلكتروني، وتعزيز التماسك الاجتماعي. ودعت إلى توفير تمويل مؤسسي ومستدام للجمعيات النسائية المحلية، بدلاً من الاكتفاء بتمويل قصير الأجل مرتبط بأنشطة محددة.

وفي ردّ على سؤال لـ"العربي الجديد" عن مدى تمثيل النقاش لتعدد المواقف داخل المجتمع اللبناني، ولا سيما موقف شريحة ترى في النفوذ الإيراني عبر حزب الله تهديداً للسيادة، قال طرابلسي إن "إيران وإسرائيل تمثلان مشكلتين للبنان، لكنهما لا تحملان الوزن التاريخي نفسه"، وفق تعبيره. وأشار إلى أن "التهديد الإسرائيلي للبنان سبق صعود النفوذ الإيراني"، وأن "حزب الله نشأ جزئياً في سياق الاحتلال والاجتياح الإسرائيلي". وشدد في الوقت نفسه على "حق اللبنانيين في السيادة، وعلى ضرورة إخضاع السياسة الخارجية والعلاقات مع الدول الأخرى للمؤسسات والتوافق الديمقراطي".

من جهتها، أقرت طيارة بعدم وجود موقف لبناني موحد حيال إيران وحزب الله، وقالت إن "لبنان يحتاج إلى حماية سيادته من التأثيرين، الإسرائيلي والإيراني". ورأت أن "الطرفين يغذي أحدهما الآخر"، داعية إلى الاحتكام إلى القانون الدولي ومساءلة جميع الأطراف وفق معيار واحد.