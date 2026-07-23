نداءات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس

- تتزايد النداءات في تونس لتحسين الظروف الإنسانية والصحية للمعتقلين السياسيين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بسبب الظروف القاسية وارتفاع درجات الحرارة. - يعاني معتقلون بارزون مثل راشد الغنوشي وكمال لطيف من تدهور صحي نتيجة الظروف الصعبة في السجون، حيث أُدخل الغنوشي المستشفى لستة أيام، مما يبرز معاناة المعتقلين بسبب مشاركتهم السياسية. - تتزايد الدعوات من النشطاء وأعضاء هيئة الدفاع لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحقيق العدالة، مؤكدين أن ذلك لن يضر بأمن البلاد، مع التشديد على ضرورة المحاكمات العادلة.

تتالت النداءات في تونس لمراعاة الجانبين الإنساني والصحي للمعتقلين السياسيين، خصوصاً من كبار السن الذين تضاعفت معاناتهم الصحية والنفسية بسبب موجة الحرارة غير المسبوقة في البلاد. وطالبت المحامية هيفاء الشابي، وهي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس وابنة رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لا سيما المتقدمين في السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أنها زارت العديد منهم، والأوضاع سيئة للغاية.

وقالت الشابي إن درجات الحرارة استثنائية وغير مسبوقة في تونس، وإن أغلب المعتقلين يقبعون في زنزانات ضيقة ولا يمكنهم الخروج منها بسبب الحرارة الشديدة مع نوافذ عالية، ومروحة في السقف ينبعث منها الهواء الساخن. وذكرت أن معظم المعتقلين الذين زارتهم، أكدوا لها أنهم "يموتون يوماً بعد يوم"، موضحة أن أعوان السجن والإدارة يقومون بواجبهم، ولكن هذا واقع الإمكانات وظروف أغلب السجون.

ظروف صعبة

بعض المعتقلين السياسيين مثل رضا بالحاج والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وخيام التركي، يقبعون وفق الشابي، في غرف يتجاوز عدد الأفراد فيها الـ30 شخصاً، كما أن أربعة أشخاص يتقاسمون الفراش نفسه في مثل هذه الظروف الصعبة. وأكدت أن الصيف الحالي هو الرابع لهؤلاء المعتقلين، فيما أغلبهم تجاوز الـ60 عاماً من العمر، وبالتالي يعانون عدة أمراض مزمنة، مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورجل الأعمال كمال لطيف، وعبد الحميد الجلاصي.

هيفاء الشابي: الغنوشي قضى ستة أيام في المستشفى بعد متاعب صحية، ويوم الجمعة الماضي تعكرت حالته مجدداً

وأكدت المحامية هيفاء الشابي، أن "الغنوشي قضى ستة أيام في المستشفى بعد متاعب صحية، ويوم الجمعة الماضي، تعكرت حالته مجدداً، فالسجن صعب"، لافتة إلى أن "أغلب قياديي النهضة عانوا عدة سنوات من الاعتقال في عهد (زين العابدين) بن علي ثم غادروا بأمراض مزمنة وأخرى خطيرة، كالسرطان". وقالت إن والدها البالغ من العمر 82 عاماً، "رغم صموده، أكد لها أن السلطة لن تطلق سراحهم، لكنه لا يخفى أنه تم نسيانهم خلف القضبان، فهم يدفعون ثمن مشاركتهم الحياة السياسية ودفاعهم عن الحريات". وفي رأيها، فإن "النخبة والطبقة السياسية طبّعتا مع السجن، إذ تحوّل الأمر إلى مسألة عادية". وفي نداء استغاثة، شددت على أنهم (بوصفهم هيئة دفاع) يطلقون "صيحة فزع" لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس.

تقارير عربية وقفة لعائلات المعتقلين السياسيين في تونس تطالب بإطلاق سراحهم

وفي تعليق على نداء الاستغاثة الذي توجهت به هيفاء الشابي مباشرة بعد زيارة والدها، عبر فيديو نشرته على منصة فيسبوك، قال الناشط السياسي التونسي محمد عبو: "نتحدث عن قضاء وأحكام يوم تتحرر البلاد من حكم العَبث، أما الآن فهي جرائم احتجاز ممنهج قد ينطبق عليها وصف الجرائم ضد الإنسانية". ودعا في منشور على "فيسبوك" مساء أول من أمس الثلاثاء، "لترتفع أصوات الوطنيين حتى تنتهي المعاناة برحيل العابث ببلادنا وحتى لا يجرؤ أيّ كان بعده على حكمها بالجريمة معوّلاً على القوة التي جعلت لفرض القانون لا لحماية مشروع التنكيل بأهلها". كما توجه في "نداء لمن طال صمتهم كثيراً على الظلم"، بالقول: "نحن إخوة لكم لسنا أعداء لكم، وتونس فيها أمل كبير لتحقيق مشروع دولة يسود فيها القانون ويطبق على الجميع".

معاناة المعتقلين السياسيين في تونس

في هذا الصدد أكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس سمير ديلو، أن ظروف السجن تجعل المعاناة أصعب، مطالباً في حديث لـ"العربي الجديد"، بضرورة إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين، خصوصاً كبار السن، لا سيما "أن إطلاق سراحهم لن يمس بأمن البلاد ولن يضر بمصلحة أي طرف".

فايزة راهم: المعتقلون صامتون على المعاناة ويخفون في حالات كثيرة ما يمرون به

أما زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، فايزة راهم، فشددت في حديث لـ"العربي الجديد"، على أنهم يوجهون اليوم "نداء شرعياً لإخراج المعتقلين السياسيين في تونس من السجون، ومحاكمتهم محاكمة عادلة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها". وأضافت أن "المعتقلين صامتون على المعاناة ويخفون في حالات كثيرة ما يمرون به، وهناك أشياء تعاش ولا يمكن أن تنقل"، موضحة أن "الطعام الذي يُحمل للمساجين سرعان ما يفسد بفعل الحرارة، فيما يتم التنكيل بهم". وأكدت أن "ما نعيشه من وضع دقيق هو عقاب ربما للصمت على الظلم بعدما سُجن كل الأحرار"، معتبرة أن "البلاد في أزمة خانقة والدولة غائبة".