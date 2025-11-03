- شهد المسجد الأقصى زيادة بنسبة 130% في اقتحامات المستوطنين خلال أكتوبر، حيث نظمت الجمعيات الاستيطانية اقتحامات يومية وطقوس تلمودية علنية، مستغلة الأعياد اليهودية مثل رأس السنة العبرية وعيد العرش. - تركز محافظة القدس على توثيق الانتهاكات ورفع التقارير للجهات الفلسطينية والدولية، بينما يشكل صمود المقدسيين خط الدفاع الأول عن المسجد، مع زيادة نسبة العرب في القدس من 40% إلى 45%. - تظل المخاوف قائمة من تصاعد الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد، مما قد يغير الواقع القائم ويشعل حربًا دينية.

سجّل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي زيادة ملحوظة في انتهاكات الاحتلال بحقّ المسجد الأقصى في القدس المحتلّة، أبرزها ارتفاع نسبة المستوطنين المقتحمين للمسجد بـ130% عن الشهر الذي سبقه، حيث اقتحم المسجد 10822 مستوطنًا، حسبما قال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، معروف الرفاعي، في حديث مع "العربي الجديد".

وأوضح الرفاعي أنّ هذه الأرقام تُعتبر من بين الأعلى منذ سنوات، مشيرًا إلى أنّ الجمعيات الاستيطانية تعمل يومياً على تنظيم الاقتحامات وتكثيف وجودها داخل باحات المسجد، بهدف فرض سيادة وسيطرة إسرائيلية فعلية عليه، ومنع المسلمين من البقاء فيه بين الصلوات الخمس. وأضاف أن شرطة الاحتلال، المتمركزة على أبواب المسجد، تمنع المسلمين من دخوله خارج أوقات الصلاة، في محاولة لفرض واقع جديد يُقوّض الوجود الإسلامي في المكان.

وأشار المسؤول الفلسطيني في المحافظة إلى أنّ تكثيف الاقتحامات "يهدف أيضًا إلى ترسيخ صورة ذهنية لدى الرأي العام الإسرائيلي والعالمي مفادها أنّ المسجد الأقصى مكان مقدّس لليهود"، لافتًا إلى أنّه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بات المستوطنون يقيمون طقوسًا وصلوات تلمودية علنية داخل ساحات المسجد، ويتعاملون معه وكأنه كنيس يهودي، خصوصًا في الجهة الشرقية منه.

وبيّن الرفاعي أن الزيادة الملحوظة في عدد المقتحمين ترتبط مباشرة بفترة الأعياد اليهودية، إذ شهدت الأيام الواقعة بين بداية الشهر الماضي والسابع عشر منه سلسلة من المناسبات الدينية مثل رأس السنة العبرية وعيد العرش، ما جعل المسجد الأقصى هدفًا رئيسيًّا للاقتحامات المتواصلة. ولفت إلى أن هذه الأعياد بدأت فعليًّا منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي واستمرت حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار الرفاعي إلى أنّ "من أبرز ملامح هذه الاقتحامات أنّها سبقتها اقتحامات لأحياء البلدة القديمة في القدس، في خرقٍ واضح للقانون الدولي"، مؤكدًا أنّ تلك الاقتحامات غالبًا ما تترافق مع أداء طقوس تلمودية وارتداء ملابس كهنوتية، واستخدام أدوات دينية خاصة، من بينها النفخ في البوق شرق المسجد، وأداء ما يُعرف بـ"السجود الملحمي"، الذي يقوم فيه المستوطنون بالانبطاح أرضًا، خصوصًا قرب مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية، وهي منطقة يمنع الاحتلال المسلمين من دخولها منذ عامين وتُستهدف بشكل مكثّف من الجمعيات الاستيطانية، تحت حماية الشرطة والمخابرات الإسرائيلية.

وأكد الرفاعي أنّ هذه المنطقة تحديدًا تشهد تكثيفًا غير مسبوق في الاقتحامات، لأن المستوطنين يعتقدون أنّ ما تبقّى من "الهيكل" المزعوم يقع في محيط مصلى باب الرحمة والبوابة الشرقية للسور، ولذلك يسعون إلى فرض سيطرة كاملة عليها بزعم "قدسيتها" الدينية.

التوثيق والوصاية

وحول الإجراءات التي تعتزم محافظة القدس اتخاذها في ضوء هذا التصعيد، قال الرفاعي: "لا نملك سوى توثيق الجرائم وإعداد التقارير التي تُرفع إلى الجهات السيادية الفلسطينية، التي تتولّى بدورها مخاطبة المؤسسات والمنظمات الدولية، والدول الراعية لاتفاقيات السلام، فضلًا عن الأشقاء الأردنيين الذين يملكون الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس". وأكد الرفاعي أنّ "محافظة القدس لا تمتلك إمكانات مالية أو ميدانية كافية لصيانة المسجد الأقصى والدفاع عنه، لكنّ المقدسيين، بصمودهم ومرابطتهم، يشكّلون خط الدفاع الأول عنه".

وبيّن المسؤول الفلسطيني أنّ السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاع نسبة العرب في القدس من 40 إلى 45%، ما يعكس صمود المقدسيين بالرغم من تصاعد الجرائم الإسرائيلية ومحاولات التهجير القسري. وشدّد الرفاعي على أنّ "هذا الثبات الميداني ساهم في إفشال مخططات الاحتلال الرامية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين".

وأكد الرفاعي أنّ المقدسيين بحاجة ماسّة إلى دعم حقيقي لتعزيز صمودهم، خصوصًا أولئك الذين يواجهون خطر هدم منازلهم أو تلقّوا إخطارات بالهدم والإخلاء، فقد "أصدرت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي 55 إخطارًا، بينها 45 أمرًا بالهدم، و7 قرارات بالإخلاء، و3 بالاستيلاء على أراضٍ وممتلكات، تركزت في بلدات الطور وسلوان وعناتا وجبع وقلنديا، إضافة إلى تجمع السعيدي البدوي شرق المدينة، كما نفّذت سلطات الاحتلال 15 عملية هدم وتجريف".

وعن المخاوف في المرحلة المقبلة، حذّر الرفاعي من تصاعد الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى، التي تشمل إنشاء أنفاق ومسارات وتحضيرات لنماذج من "الهيكل" المزعوم، إلى جانب تدريبات لرجال دين يهود وحاخامات حول كيفية اقتحام المسجد وذبح القرابين وإقامة الصلوات داخله. وقال: "نخشى أن تكون إسرائيل تتجه بخطوات متسارعة نحو تفجير المسجد الأقصى أو التسبّب بانهياره، فالمؤشرات كلها تدل على أنّ هناك نية مبيّتة لتغيير الواقع القائم. وقد حذّر خبراء من أنّ أيّ هزّة أرضية في المنطقة قد تُطيح بالبناء بالكامل، الأمر الذي قد يشعل حربًا دينية في المنطقة والعالم".

وبحسب تقرير لمحافظة القدس، اليوم الاثنين، فقد رصدت محافظة القدس، اقتحام (10822) مستعمرًا باحات المسجد الأقصى، إلى جانب (8704) آخرين دخلوا تحت غطاء ما يُسمى "السياحة"، في إطار سياسة تهويدية ممنهجة تهدف إلى فرض سيادة الاحتلال على المسجد ومحيطه. ورصدت محافظة القدس (68) اعتداءً نفذها المستعمرون، منها اعتداءان بالإيذاء الجسدي خلال الشهر الماضي، شملت اقتحامات المسجد الأقصى، وتنظيم مسيرات استفزازية في البلدة القديمة، واعتداءات على المواطنين والممتلكات.