نجل مادورو ينقل رسالة من والده من داخل سجن أميركي بانتظار المحاكمة

- الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يؤكد صموده من داخل سجن أمريكي بعد اختطافه، ويصف نفسه بـ"المقاتل"، وفقًا لتصريحات نجله نيكولاس مادورو. - السلطات الفنزويلية تفرج عن سجناء سياسيين، بينهم قياديون معارضون، كجزء من مطالب المعارضة، بعد أسبوع من اختطاف مادورو وتصاعد الضغوط السياسية. - وزارة الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى فنزويلا بسبب الوضع الأمني غير المستقر، وتدعو الأمريكيين لمغادرة البلاد فورًا، مشيرة إلى نشاط جماعات مسلحة تُعرف بـ"كوليكتيفوس".

أفادت تقارير إعلامية، السبت، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال إنه "بخير" ويعامل نفسه بوصفه "مقاتلًا"، وذلك من داخل سجن في الولايات المتحدة بعد أن خطفه الجيش الأميركي بانتظار محاكمته إلى جانب زوجته سيليا فلوريس. ونقل هذا التصريح نجله وعضو البرلمان نيكولاس مادورو في مقطع مصوّر نشره الحزب الاشتراكي الحاكم، قال فيه إن والده بعث برسالة يؤكد فيها صموده رغم احتجازه.

في السياق ذاته، واصلت السلطات الفنزويلية الإفراج عن سجناء سياسيين، بينهم قياديون معارضون، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرغ". وأكدت منظمة "فورو بينال" الحقوقية الإفراج عن خمسة أشخاص، من بينهم بيرخيليو لابيردي، منسق الشباب في حزب "فينتي فنزويلا" المنتمي إلى تيار زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان القوات الأميركية خطف مادورو، وفي ظل ضغوط سياسية متصاعدة داخل البلاد.

ويُعد الإفراج عن السجناء السياسيين أحد أبرز مطالب المعارضة الفنزويلية منذ توقيف مادورو في الثالث من يناير/ كانون الثاني، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب زعم فيها أن الولايات المتحدة باتت تدير الدولة الغنية بالنفط. وكان رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز قد أعلن، الخميس، أن الإفراج عن عدد من المعتقلين يأتي "كبادرة سلام".

في المقابل، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها، السبت، من السفر إلى فنزويلا، ودعت الأميركيين الموجودين هناك إلى مغادرة البلاد فورًا، معتبرة أن الوضع الأمني "غير مستقر". وأشارت الوزارة إلى معلومات تشير إلى إقامة جماعات مسلحة تُعرف باسم "كوليكتيفوس" حواجز طرق وتفتيش المركبات بحثًا عن أدلة على الحاصلين على الجنسية الأميركية أو يدعمون الولايات المتحدة.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)