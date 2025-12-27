نجل رئيس حركة ماك الانفصالية يتبرأ من مواقف والده بشأن الجزائر

- أعلن أغور مهني، نجل رئيس حركة "ماك" الانفصالية، تبرؤه من مواقف والده السياسية، مؤكداً رفضه لمشروعه الانفصالي، بهدف "غسل شرف العائلة" والتعبير عن استقلاليته. - عبّر أغور عن فخره بتضحيات جده وجدته خلال ثورة التحرير الجزائرية، مؤكداً على الوحدة الوطنية ورفضه لأي تقسيم بين الجزائريين، مشيراً إلى تجربته في المهجر مع جزائريين من مختلف المناطق. - موقف أغور قد يؤثر على والده، خاصة بعد إعلان استقلال مزعوم لمنطقة القبائل، وتصنيف الجزائر لحركة "ماك" كمنظمة إرهابية.

أعلن أغور مهني، نجل فرحات مهني، رئيس حركة "ماك" الانفصالية في الجزائر، تبرؤه الكامل من مواقف وأفكار والده السياسية، مؤكداً رفضه القاطع لمشروعه الانفصالي. وأوضح مهني أنّ قراره إعلان هذا الموقف علناً جاء بدافع ما وصفه بـ"غسل شرف العائلة".

وقال أغور مهني في تصريحات للتلفزيون الرسمي الجزائري: "لا أتوافق مع والدي في أفكاره، وعانيت طوال حياتي رفقة أشقائي من قراراته ومواقفه، وقد حان الوقت اليوم لأعلن أنا أيضاً استقلاليتي من أفكار والدي والتعبير عن رأيي والتحرر من قراراته ومواقفه". وأضاف: "اتخذتُ هذه الخطوة لأنني أريد صون شرف عائلتي مما يحدث ومما يقوم به والدي"، واستطرد قائلاً: "نأيت بنفسي عن تحركات وتصريحات والدي لتقسيم الجزائر لأنّ ذلك يؤلمني"، مشدداً على حرصه الكامل على الوحدة الوطنية.

وفي الوقت نفسه، عبّر أغور عن فخره بالتضحيات التي قدمها جده وجدته خلال ثورة التحرير (1954-1962)، إذ استشهد جده خلال المعركة ضد الاستعمار الفرنسي من أجل استقلال الجزائر والوحدة الوطنية. وقال: "لقد حدثتني والدتي عن تضحيات والدها وأجدادي وجداتي ونضالهم خلال ثورة التحرير، إنهم أبطال بالنسبة لي". ورفض نجل مهني أي تقسيم أو تفرقة بين الجزائريين قائلاً: "خلال حياتي في المهجر، كبرت رفقة جزائريين مغتربين من مختلف مناطق الوطن، ولم أحسّ يوماً بوجود فوارق أو بحاجة لتقسيم الجزائر".

ومن شأن هذا الموقف أن يؤثر بشكل بالغ على والده، ويكسر نسقه السياسي بعد إعلانه عن استقلال مزعوم لمنطقة القبائل عن الجزائر في حفل أقيم في باريس في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وفي مايو/ أيار 2021، أعلنت الجزائر تصنيف حركة "ماك" إرهابية. وقالت السلطات الجزائرية في بيان حينها إنّ مجلس الأمن القومي المجتمع قرر برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون "وضع حركتي رشاد وماك ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة"، بسبب ما وصفها "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبلهما والتي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".