نجاة رئيس الإكوادور بعد تعرّض موكبه لإطلاق نار

نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من إطلاق نار استهدف موكبه، وفق ما أفادت وزيرة، الثلاثاء، وذلك بعدما حاول مئات المحتجين على ارتفاع أسعار وقود الديزل التعرّض للموكب. وقالت وزيرة البيئة إيناس مانزانو: "ظهر نحو 500 شخص وراحوا يرشقون (موكب الرئيس) بالحجارة، وهناك آثار رصاص على سيارة الرئيس". وأضافت "الحمد لله رئيسنا قوي جداً وشجاع، ويواصل المضي قدماً، ويتابع جدول أعماله كالمعتاد".

والأحد الفائت، خرج متظاهرون مؤيدون ومعارضون لرئيس الإكوادور دانييل نوبوا إلى شوارع العاصمة الإكوادورية كيتو، بعد دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ في 10 مقاطعات. وانطلقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل أسبوعين، بدعوة من أكبر جماعة للسكان الأصليين في البلاد، احتجاجاً على إلغاء دعم الوقود الذي رفع أسعار وقود الديزل من 1.80 دولار إلى 2.80 دولار للجالون.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بدءاً من منتصف ليل الأحد في 10 مقاطعات، مشيرة إلى "اضطرابات داخلية خطيرة". وتشمل هذه المقاطعات مناطق ذات كثافة سكانية من السكان الأصليين، حيث تتركز الاحتجاجات. وينص القرار على تقييد حرية التجمع لكنه لا يحظر التظاهرات السلمية. وقالت اتحاد قوميات السكان الأصليين في الإكوادور، في بيان، إن مرسوم الطوارئ الصادر عن نوبوا "يعمّق سياسته الحربية" ضد المطالب المشروعة للسكان، وحثت منظمات حقوق الإنسان الدولية على البقاء في حالة تأهب.

وكانت مواجهة عنيفة بين الشرطة ومحتجين من السكان الأصليين قبل أسبوع قد أسفرت عن مقتل مدني وإصابة عدد آخر، فيما جرى توقيف ما يقارب 100 شخص، كما احتُجز بعض العسكريين لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم. ويوم الأحد، طالب المحتجون بالإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم 13 شخصاً اتهمهم المدعون العامون بالإرهاب. تضمّنت الأنشطة المؤيدة للحكومة معرضاً فنياً في متنزه إل أربوليتو، حضره وزراء ومسؤولون آخرون، جميعهم تحت حماية قوات الشرطة والجيش.

وقالت وزيرة الحكومة زايدا روفيرا للصحافيين إن الإكوادور "سئمت من العنف". وقال إدجار لاما، رئيس مجلس الضمان الاجتماعي: "ليس هناك ما يمكن مناقشته مع أقلية تسعى لفرض إرادتها من خلال العنف". وقال الرئيس الإكوادوري إنه لن يتراجع عن خفض دعم الوقود. وكتب نوبوا، يوم الأحد، على منصة إكس: "أولئك الذين يختارون العنف سيواجهون القانون. أولئك الذين يتصرفون كالمجرمين سيعاملون مثلهم".

(فرانس، برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)