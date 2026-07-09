نجاة الناطق باسم حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية

- نجا الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، من محاولة اغتيال إسرائيلية في غزة، بينما استشهد مرافقه محمد الفيومي بعد استهداف مركبتهما. تضاربت الأنباء حول إصابة قاسم، الذي برز في الإعلام منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. - شهد قطاع غزة تصعيدًا إسرائيليًا أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف على مناطق مختلفة، بما في ذلك استهداف سيارة غربي غزة، مما زاد من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 73,118 شهيدًا و173,615 مصابًا منذ أكتوبر 2023، مع استمرار عمليات القتل الإسرائيلية خارج مناطق سيطرتها، وسط عجز الطواقم الطبية عن الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض.

نجا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية، اليوم الخميس، فيما استشهد مرافقه بعدما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة كانا على متنها غربي مدينة غزة. وقالت مصادر متعددة لـ"العربي الجديد" إن قاسم نجا من محاولة الاغتيال، فيما تضاربت المعلومات بشأن إصابته أم لا. وقال ناشطون إن محمد الفيومي الذي استشهد إثر قصف السيارة غربي مدينة غزة يعمل مرافقا لقاسم.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، برز قاسم بشكل يومي من خلال إصدار التصريحات والمواقف المعبرة عن حركة حماس من داخل قطاع غزة، وكان قد نجا، في بداية الحرب، من محاولة اغتيال إسرائيلية.

وقبل محاولة الاغتيال الفاشلة اليوم، وبالإضافة إلى استشهاد الفيومي، استُشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، الخميس، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وقال شهود عيان وناشطون، لـ"العربي الجديد"، إنّ صاروخين أطلقتهما الطائرة المُسيّرة على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة "بطن السمين"، جنوبي مدينة خانيونس، ما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى، ونُقل الجرحى إلى المستشفيات في المحافظة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف سيارة غربي مدينة غزة.

وأمس الأربعاء، استشهد تسعة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم أربعة شهداء في شمال القطاع، أحدهم متأثراً بجراحه، وخمسة شهداء في جنوبه، فيما استهدف قصف إسرائيلي سيارة غربي مدينة غزة. ومن بين الشهداء ثلاثة سقطوا في استهداف خيمة تؤوي نازحين قرب المسلخ التركي، جنوبي خانيونس، فيما استشهد فلسطيني آخر في قصف استهدف حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، استشهد سائق شاحنة مساعدات برصاص جيش الاحتلال في منطقة مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن السائق أصيب برصاص الجيش قبل أن يُعلن استشهاده، وكان في طريقه إلى نقل بضائع ومساعدات من معبر كرم أبو سالم التجاري إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة الاحتلال.

أخبار 9 شهداء بهجمات إسرائيلية على غزة

ويومياً تنفذ إسرائيل عمليات قتل خارج مناطق سيطرتها في القطاع، وتسجل الجهات المختصة ما بين ثلاثة إلى أربعة استهدافات تؤدي إلى سقوط شهداء ومصابين بين الفلسطينيين. ويعاني الفلسطينيون في القطاع المدمر والمحاصر من ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، وسط غياب الحلول لإنقاذ ما تبقى من مظاهر الحياة. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73.118 شهيداً و173.615 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثمانية شهداء و17 مصاباً.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1.092 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 3.507، إلى جانب انتشال 799 جثماناً خلال الفترة ذاتها. وأكدت المصادر الطبية أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.