نتنياهو يُعلن الحرب على إيران بهدف إزالة "التهديد الوجودي"

- أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عملية مشتركة مع الولايات المتحدة لإزالة "التهديد الوجودي" الذي يشكله النظام الإيراني، مشيدًا بقيادة الرئيس دونالد ترامب في هذا السياق. - توعد نتنياهو بأن الحرب ستتيح للشعب الإيراني فرصة لتولي مصيره، داعيًا مكونات الشعب الإيراني إلى السعي نحو الحرية والسلام. - بدأت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث سُمع دوي انفجارات في طهران وقم، وأكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهجوم "استباقي" لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب موجه للإسرائيليين، السبت: "خرجنا قبل وقتٍ قصير، إسرائيل والولايات المتحدة، في عملية لإزالة التهديد الوجودي الذي يشكّله نظام الإرهاب في إيران"، على حد تعبيره في وصف الحرب على إيران.

وتابع: "أشكر صديقنا الكبير الرئيس دونالد ترامب على قيادته التاريخية. فعلى مدى 47 عاماً يردد نظام آيات الله الموت لإسرائيل والموت لأميركا. لقد سفك دماءنا، وقتل العديد من الأميركيين وذبح أبناء شعبه". وأضاف أنه "لا يجوز لهذا النظام الإرهابي القاتل أن يتسلّح بسلاح نووي يتيح له تهديد البشرية جمعاء"، على حد قوله.

وتوعد نتنياهو بأن الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ستخلق الظروف للشعب الإيراني الشجاع كي يتولى مصيره بيده"، في إشارة مبطنة إلى أن هدف الحرب إسقاط النظام الإيراني. وأضاف رئيس حكومة الاحتلال في رسالة موجهة للإيرانيين أنه "حان الوقت لكل مكوّنات الشعب في إيران: الفرس، الأكراد، الأذريون، البلوش والأحوازيون، أن يزيلوا عنهم الاستبداد ويجلبوا لإيران الحرية والسلام"، على حد وصفه.

وختم بالتوجه إلى الإسرائيليين، مطالباً إياهم بـ"ضرورة التزام تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في الأيام القريبة المقبلة، خلال عملية زئير الأسد، سنُطلب جميعاً التحلي بطول النفس وقوة العزيمة". وشدد بقوله: "معاً سنصمد، معاً سنقاتل، ومعاً سنضمن خلود إسرائيل".

وبدأ صباح اليوم السبت هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، حيث سمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران من جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، وتصاعد الدخان من محيط المقر الرئاسي. كذلك هزت انفجارات كبيرة مدينة قم.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، شن هجوم "استباقي" على إيران، قبل أن يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال"، قائلاً إن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الباليستية الإيرانية ولن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية. وقال موجهاً حديثه للحرس الثوري الإيراني: "ألقوا أسلحتكم، وإلا فستواجهون الموت".