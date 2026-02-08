نتنياهو يُعجّل سفره إلى واشنطن للتأثير في مجرى المفاوضات مع إيران

- نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن لمناقشة المفاوضات الأميركية الإيرانية، وسط قلق إسرائيلي من تركيزها على الملف النووي دون الصواريخ الباليستية. - نتنياهو يعجل رحلته لواشنطن، ويؤكد ضرورة تضمين المفاوضات إعاقة مشروع الصواريخ الباليستية ووقف دعم المحور الإيراني، مع اجتماع مرتقب للكابينت السياسي الأمني. - إيران ترفض التفاوض بشأن برنامج الصواريخ، وتؤكد أن تخصيب اليورانيوم شأن دفاعي داخلي، مع استعدادها لاتفاق يرضي جميع الأطراف دون إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد.

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء السبت، أن الأخير سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في واشنطن يوم الأربعاء المقبل، ليناقش معه المفاوضات الأميركية الإيرانية. وإذ كان يفترض أن يُسافر نتنياهو إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للوبي الإسرائيلي الأميركي (إيباك)، بين 18 - 22 من فبراير/ شباط الجاري، بموازاة اجتماعٍ أول يعقده ترامب لـ"مجلس السلام" لجمع تبرعات لإعادة إعمار غزّة، عجّل القلق الإسرائيلي من المفاوضات سفر نتنياهو؛ إذ ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11) أن تل أبيب تخشى من أن تنحصر المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في الملف النووي دون مشروع الصواريخ الباليستية.

وسيسافر نتنياهو بعد غدٍ الثلاثاء إلى واشنطن، بعدما قُدّمت رحلته بناءً على طلبه، فيما لا تُعرف المدة التي سيقضيها هناك، وما إذا كان سيطيلها إلى حين موعد المؤتمر بعد منتصف الشهر الجاري. وفي الإطار، لفت بيان مكتب رئيس الحكومة إلى أن "نتنياهو يعتقد أن أي مفاوضات ينبغي أن تتضمن إعاقة مشروع الصواريخ الباليستية ووقف دعم المحور الإيراني". وأتى البيان عملياً على خلفية جولة محادثات جديدة مقررة مطلع الأسبوع، بين واشنطن وطهران، ولبحث تطوراتها سيعقد نتنياهو اجتماعاً للكابينت السياسي الأمني في وقتٍ لاحق من اليوم الأحد، على ما أفادت به "كان".

في وقتٍ سابق أمس، تطرّق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى الشروط الإسرائيلية بتقييد برنامج صواريخ بلاده، معلناً أنه لن تُجرى أي مفاوضات بشأن هذا الملف. وأوضح أن "هذا شأنٌ دفاعي، ولن تتدخل فيه أي دولة خارجية". وأضاف عراقجي أن الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم يخرج عن إطار المفاوضات. ومع ذلك، قال إن الإيرانيين مستعدون للتوصل إلى اتفاق بشأن التخصيب يرضي جميع الأطراف، لافتاً إلى أن "كمية تخصيب اليورانيوم تستند إلى احتياجاتنا، ولن يخرج اليورانيوم المخصّب من إيران". وفي سياقٍ متصل، زار مبعوثا الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صباح أمس، حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).