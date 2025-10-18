إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر الاثنين

- أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة عن إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر اعتباراً من الاثنين، لتسهيل عودة الفلسطينيين المقيمين في مصر إلى غزة، بعد إغلاق شبه تام منذ مايو 2024. - تجري حالياً تنسيقات متقدمة بين مصر وإسرائيل لتحديد آلية عمل المعبر، تشمل تسهيل سفر المرضى والجرحى في المرحلة الأولى، بمشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي لضمان حركة سلسة. - تسعى القاهرة لوضع آلية دائمة لسفر المرضى والطلبة وعودة العالقين، مع تجهيز المعبر لضمان انسيابية الحركة واحترام المسافرين.

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوم السبت، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر اعتباراً من يوم الاثنين. وأضافت السفارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي "لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر"، والمعبر مغلق على نحوٍ شبه تام منذ مايو/ أيار 2024.

وقبل يومين، كشف مصدر مسؤول في معبر رفح من الجانب المصري، لـ"العربي الجديد"، أن عملية تنسيق متقدمة تجرى حالياً بين الجانبَين المصري والإسرائيلي تمهيداً لإعادة تشغيل المعبر خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضح المصدر أن الاتصالات جارية على مستويات عدّة لترتيب آلية عمل المعبر في المرحلة المقبلة، تشمل تحديد الفئات المسموح لها بالمرور في البداية، وآلية التواصل لتنسيق قوائم الأسماء والموافقات على السفر والعودة إلى قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن تشغيل المعبر في مرحلته الأولى سيُركز على تسهيل سفر المرضى والجرحى الفلسطينيين المحتاجين للعلاج في المستشفيات المصرية أو في الخارج، على أن يجرى لاحقاً توسيع الفئات المسموح لها بالمرور، وبيّن أن التنسيق يحصل بمشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي بهدف ضمان تسهيل حركة سفر الفلسطينيين وعودتهم من القطاع وإليه، ضمن إجراءات متفق عليها بين جميع الأطراف، وأكد المصدر نفسه أن القاهرة تسعى لوضع آلية دائمة تتيح سفر المرضى والجرحى والطلبة، وكل من لديهم احتياجات إنسانية أو دراسية، بالإضافة إلى عودة العالقين في الخارج، مشدداً على أن مصر أبدت استعدادها الكامل لتجهيز المعبر من الجانب الفلسطيني بما يضمن انسيابية الحركة واحترام المسافرين، ورجح أن تعلن الآلية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من جميع التفاصيل الفنية والإدارية المطلوبة لإعادة تشغيل المعبر على نحوٍ منظم ومستدام.

وقالت البعثة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، المعنية بمراقبة الحدود بين غزة ومصر، الأربعاء، إنها في "وضع استعداد"، وذلك عقب ورود تقارير تفيد بإمكانية إرجاء إعادة فتح معبر رفح.

(رويترز، العربي الجديد)