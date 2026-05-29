نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته في غزة إلى 70%

- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على 60% من قطاع غزة، مع خطط لزيادة السيطرة إلى 70%، في إطار تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - كشفت وكالة رويترز عن انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث دمر الجيش الإسرائيلي مبانٍ وشرد فلسطينيين، ونقل الخط الفاصل إلى عمق أحياء غزة. - حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، أكد أن الاحتلال يواصل انتهاك الاتفاقات، مما يضيق المساحة المتاحة لسكان غزة بنسبة 30%.

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

، الخميس، باحتلال جيش بلاده 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70 بالمئة. ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال ندوة في مستوطنة بغور الأردن: "نسيطر الآن على 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وتوجيهاتي هي الانتقال إلى السيطرة على 70 بالمئة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سيطرته على 53 بالمئة من مساحة غزة، بعد انسحابه إلى ما أسماه "الخط الأصفر"، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وبموجب الخطة، كان يفترض أن ينفذ الجيش الإسرائيلي مزيدا من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة. و"الخط الأصفر" خط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، على أن ينفذ انسحابات إضافية لاحقا، ويفصل بين مناطق سيطرة الجيش والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها. وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات صحافية، إن إسرائيل لن تتحرك من "الخط الأصفر" في غزة "بمليمتر واحد" قبل نزع سلاح حركة حماس.

أخبار شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي وسط غزة

وكانت وكالة رويترز قد كشفت في تقرير لها بالاستناد إلى صور التقطتها أقمار صناعية وشهادات سكان من قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر عشرات المباني وشرّد فلسطينيين في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار عندما نقل كتلاً ترسم الخط الفاصل إلى عمق أحد أحياء المدينة، في ديسمبر/ كانون الأول. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن الاحتلال وضع الكتل الخرسانية التي تهدف إلى ترسيم "الخط الأصفر" في مناطق في أنحاء غزة على بعد عشرات أو أحياناً مئات الأمتار داخل أراضي لا تسيطر قواته عليها، وأقام أيضاً ما لا يقل عن ستة تحصينات لتمركز قواته.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إنّ "الاحتلال يستمر في إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب، هذا انتهاك واضح وكبير لاتفاق وقت الحرب على قطاع غزة". وأضاف قاسم: "أيضاً يعني (هذا) أن يحشر كل أهالي قطاع غزة في شريط ضيق غرب قطاع غزة في مساحة هي أقل بنسبة 30% من مساحة القطاع".

(الأناضول، العربي الجديد)