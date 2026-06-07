نتنياهو يهدّد باحتلال المزيد من أراضي غزة ويتوعد حزب الله

- أعلن نتنياهو عن نية إسرائيل لاحتلال 70% من قطاع غزة قريباً، مشيراً إلى السيطرة الحالية على 60%، مع تصعيد العمليات ضد حماس وحزب الله، بما في ذلك غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. - زعم نتنياهو أن إسرائيل تحارب الإرهاب على جميع الجبهات، مشيراً إلى إحباط مئات العمليات سنوياً، لكنه أقر بوجود عمليات ناجحة مثل الهجوم الذي وقع في كوخاف يائير. - تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، بينما تستضيف مصر مفاوضات لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية.

توعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأنّ إسرائيل "ستحتل قريباً 70% من قطاع غزة، وهي التي تحتل الآن 60% من مساحة القطاع". وهدّد نتنياهو ببيان مصوّر خلال افتتاحية جلسة حكومته بأن جيشه "سيتصرّف" مع حزب الله، بما يتسق مع استهداف الأخير للمستوطنات الشمالية، وذلك قبل أن تشن طائرات حربية إسرائيلية غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت تسببت بدمارٍ لأحد المباني، أسفرت عن إصابات لم يُعرف عددها الإجمالي إلى اللحظة.

وزعم نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه لاتهامه بجرائم حرب، أنه "نحارب الإرهاب على جميع الجبهات؛ في الضفة الغربية، وعلى خطّ التماس، يحبط الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية مئات العمليات سنوياً، وللأسف ليس جميعها تُحبط، وهذا الصباح، وصل (الشهيد عمر ياسين) إلى كوخاف يائير، وتمكن للأسف، قبل القضاء عليه، من قتل إسرائيلي، وإصابة آخرين"، في إشارة إلى عملية إطلاق نار متسلسلة وقعت في وقت سابق من اليوم.

في غضون ذلك، قال نتنياهو إنه "في قطاع غزة، نُضيّق القبضة على حماس من جميع الجهات، ونحن نسيطر حالياً على أكثر من 60% من أراضي القطاع، وقريباً سنصل إلى 70%"، وشدد على أنه "لن نسمح لهم بالتسلّح، أو إلحاق الأذى بنا؛ إذ نقضي على كبار قادتهم".

يأتي ذلك فيما سقط تسعة شهداء وعشرات الجرحى، اليوم الأحد، من جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة وشماله ووسطه. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على وقع جولة جديدة من المفاوضات تشهدها مصر، إذ تستضيف القاهرة الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات من شأنها جسر الهوة القائمة في ملف اتفاق وقف إطلاق النار.

وبالعودة للبنان، زعم نتنياهو أن قواته "قضت على 350 مقاتلاً (من حزب الله) خلال الأسبوع الماضي وحده، وسيطرت على مرتفعات، وعثرت هناك (في قلعة الشقيف) على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض"، وأضاف أن جيشه بصدد استكمال تدمير القرى الحدودية، مشدداً على أنه "لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا أو بلداتنا (المستوطنات)، وسنتصرف وفقاً لذلك".