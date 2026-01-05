نتنياهو يهدّد إيران: لن نسمح لها بإعادة بناء برنامجها الباليستي

- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لن تسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها الباليستي، محذراً من "عواقب وخيمة" إذا هاجمت إيران إسرائيل، وذلك بعد تهديد مماثل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - هدد ترامب بالتدخل إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين، مشيراً إلى استعداد الولايات المتحدة للتحرك، مما يعكس تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. - اتهمت إيران إسرائيل بمحاولة تقويض وحدتها الوطنية، بينما تستعد إسرائيل لاحتمال مواجهة مفاجئة مع إيران، وسط تقارير عن مناقشات بين نتنياهو وترامب حول توجيه ضربة جديدة لإيران.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن تل أبيب لن تسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها الباليستي، وذلك بعد أيام من تهديد مماثل أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال نتنياهو أمام أعضاء الكنيست "لن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية"، وأضاف بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن الجمهورية الإسلامية ستواجه "عواقب وخيمة" إذا هاجمت إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد هدد الجمعة الماضي، إيران بالتدخل في حال أطلقت النار على المتظاهرين السلميين. وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قال ترامب "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم، فإنّ الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم"، وأضاف "نحن على أُهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق"، ويعتبر هذا أول تهديد من ترامب بالتدخل في إيران منذ بدء الاحتجاجات في إيران قبل أيام.

واتهمت إيران إسرائيل بالسعي إلى "تقويض وحدتها الوطنية" بعد تصريحات لنتنياهو تحدث فيها عن تضامن إسرائيل "مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "النظام الصهيوني مصمم على استغلال أي فرصة لبثّ الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية، ويتعين علينا أن نظلّ يقظين".

وعلى مدار الأيام الماضية، سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على الاحتجاجات في إيران، في وقت قالت فيه إنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع مواجهة "مفاجئة" مع إيران، وسط ترجيحات بأن تقدم إيران على ذلك كمخرج لها لإسكات الاحتجاجات، على حدّ قولها.

يأتي ذلك فيما كانت القناة 12 العبرية قد أفادت في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، بأن نتنياهو ناقش خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إمكانية توجيه ضربة جديدة إلى إيران في عام 2026. ونقلت القناة عن نتنياهو قوله، خلال اللقاء، إن "ضربات إضافية قد تكون ضرورية" لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها. وفي يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على إيران استمر 12 يوماً، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار.