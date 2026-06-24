- بعد عام ونصف من المحاكمة، انتهت شهادة بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد وخيانة الأمانة، حيث وصفها بأنها "عشرة أعوام من الجحيم"، مشيراً إلى تأثيرها على ثقة الإسرائيليين به كقائد. - نتنياهو يواصل الدفاع عن براءته، مهاجماً جهات التحقيق والنيابة، بينما يطالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمنحه العفو، وهو ما لم يستجب له الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. - المحاكمة تشمل ملفات "الآلاف"، حيث يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال، ومن المتوقع صدور الحكم في عام 2028 بعد استدعاء مائة شاهد.

بعد عام ونصف على انطلاقها، انتهت اليوم الأربعاء شهادة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين

نتنياهو، الذي حضر أخيراً الجلسة الـ98 منها، في قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب. ورغم تقليص أو تأجيل أو إلغاء معظم الجلسات، التي شملت استجوابه من محاميه عميت حداد واستجواب النيابة العامة المضاد، قال: "أُنهي اليوم عشرة أعوام من الجحيم، ولا كلمة أخرى لوصف ذلك"، في إشارة إلى قضايا الفساد وخيانة الأمانة التي تلاحقه في محاكمة بدأت منذ عقد.

وفي ختام الجلسة، استغل نتنياهو الوقت الممنوح له ليكرر "خطاب الملاحقة"، قائلاً إن "هذه السنوات لا يمكن إعادتها، لا لي ولا لعائلتي، لكن يمكن فعل شيء واحد: إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة". وهاجم جهات التحقيق والنيابة، مدعياً أنهم "لم يتركوا حداً إلا وتجاوزوه في هذه المحاكمة بحثاً عن أي مخالفة يمكن نسبها إليّ. الأمر لا يتعلق بمحاولة إلحاق ضرر مباشر ومتعمد بي فقط، وإنما بحق مواطني إسرائيل لاختياري قائداً لهم"، في إشارة إلى أن المحاكمة أفقدته ثقة جزء من الإسرائيليين الذين كانوا ينوون انتخابه مجدداً.

وطبقاً لما أورده موقع "واينت"، فإن المرحلة المقبلة من المحاكمة ستُعقد في القدس كما كانت قبل الحرب، وستشمل استدعاءً للشهود في القضايا المختلفة التي يُلاحق فيها. وهي الملفات المعروفة إعلامياً باسم "الآلاف"، حيث يواجه اتهامات جنائية، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ولفت الموقع إلى أن صدور الحكم ضد رئيس الحكومة متوقع أن يكون في عام 2028؛ حيث ستستدعي النيابة العامة الإسرائيلية مائة شاهد قبل الاستماع إلى متهمين آخرين.

رصد توجه نحو صفقة ادعاء مع نتنياهو في ملفات الفساد

وبينما أكد نتنياهو مراراً أنه "بريء" من التهم المنسوبة إليه، انضم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أخيراً إلى مزاعمه؛ حيث طالب في الأشهر الأخيرة نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بمنح نتنياهو العفو، وهو ما لم يستجب له الرئيس.

ما هي ملفات الآلاف؟