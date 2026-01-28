نتنياهو ينضم إلى مناقشة قانون التجنيد الأسبوع المقبل

أنهت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي يرأسها النائب بوعز بيسموت، أمس الثلاثاء، مرحلة قراءة كل بنود "قانون الخدمة الأمنية" الذي يوصف بأنه فعلياً قانون التهرّب من التجنيد؛ حيث نقل إلى صياغته النهائية. وبالتوازي مع تقدّم جلسات النقاش، من المتوقع أن يشارك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو

، في جلسة ستُعقد الأسبوع المقبل للإقرار في الصيغة النهائية للقانون، على ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، معتبرةً أن مشاركة نتنياهو خطوة استثنائية وغير معهودةٍ.

من جهته، أكد رئيس اللجنة، بيسموت، أن لجنته انتهت من قراءة كل بنود قانون التجنيد، مشدداً على أنها وصلت "خط النهاية"؛ حيث من المتوقع التصويت على القانون قريباً بالقراءتين الثانية والثالثة. وأضاف أن "ما جُرّ لأعوام طويلة واصطدم في نقاشات لا نهائية تقدّم أخيراً خلال ولايتي (في رئاسة اللجنة) لأنه كان لديّ هدف واضح وهو التوصل إلى حلّ، وأن يخرج القانون إلى حيّز التنفيذ، بالحوار والتعاون".

وبموازاة ذلك، من المتوقع أن يُطرح في الهيئة العامة للكنيست التصويت على قانون الميزانية في القراءة الأولى، فيما ربطت الأحزاب الحريدية دعمها التصويت بتحقيق التقدم في دفع قانون التهرب من التجنيد، وهو ما تحقق أمس. وفي الصدد، أجرى القائد الروحي للتيار التواني، الحاخام دوف لاندو، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، محادثة مع أعضاء الكنيست من حزب "ديغيل هتوارة" وناقش معهم مسألة التصويت على قانون الميزانية، كما بحث مسألة قانون التجنيد. وخلال حضوره في يشييفاة "أور إلحنان" (معهد توراتي) في القدس المحتلة، قال لاندو إن "جميعنا نعلم أن دراسة التوراة هي الأمر الأكثر أهمية على الإطلاق، ولا يمكن لأي شيء أن يعلو ذلك. واجبُنا أن نعيش هذه الحقيقة، وهي أنه لا منزلةَ تعلو منزلةَ تعلّم التوراة. وعلينا أن نفهم أن هذا هو الأمر الأهم على الإطلاق".

وبحسب الصحيفة، فإنّ كلام لاندو معناه أنّ القانون قد وصل فعلياً إلى المرحلة الحاسمة؛ ففي الأيام القريبة، سيجتمع المستشارون القانونيون للكنيست مع ممثلي الحريديم وأعضاء من المعارضة، بهدف تنسيق المواقف، وردم الفجوات، وحلّ الخلافات، بهدف التوصّل إلى صيغة نهائية للقانون. وبالتوازي، قد تتيح المداولات مع المستشارية القانونية للحريديم هامشَ مناورة معيّناً قبيل التصويت على الميزانية، وذلك لأنّه سيجري التفاوض حول البنود الإشكالية عندهم في القانون، في الوقت الذي ستتقدّم فيه إجراءات إقرار الميزانية من دون المصادقة النهائية عليها.

إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه في هذه المرحلة، لا يوجد قرار نهائي من كبار الحاخامات بشأن دعم الميزانية أو معارضتها، وذلك بعد تأجيل التصويت عليها في القراءة الأولى من أول أمس إلى اليوم الأربعاء. وذكرت أنه، رغم الأصوات المتفائلة داخل الائتلاف والتقديرات بأن أزمة الميزانية ستُحلّ في نهاية المطاف، لم يتحقّق الحل بعد.

وفي سياق متصل، كشف موقع "واينت"، اليوم الأربعاء، أن الأحزاب الحريدية لجأت إلى تفعيل أداة ضغط إضافية من الخارج عبر الاستعانة بأعضاء الكونغرس؛ إذ أرسل عضو الحزب الديمقراطي، بات راين، رسالة إلى نتنياهو أعرب فيها عن قلقه من فرض العقوبات على رافضي التجنيد، خصوصاً على اليهود الحريديم من حملة الجنسية المزدوجة الأميركية-الإسرائيلية، متخوّفاً من أن تؤدي العقوبات التي تتضمن منع السفر من حرمان هؤلاء من الخروج من إسرائيل. وطالب راين نتنياهو بألا يشمل حظر السفر من يحملون الجنسية الأميركية.

ولم يقتصر الأمر على الديمقراطيين؛ إذ طالب عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري، مايكل لولر، في رسالة بعثها الشهر الماضي إلى المسؤولين الإسرائيليين بمطالب شبيهة. وبحسب "واينت" فإن هذه الرسائل لم تُرسل من فراغ، وأنما أتت بعد مطالب وجهتها الأحزاب الحريدية في إسرائيل إلى الجالية اليهودية في الولايات المتحدة في سياق التأثير على الحكومة الإسرائيلية لتحقيق مطالبها، بادعاء أن أبناءها في إسرائيل يتعرضون لـ"الاضطهاد".

وربط الموقع ما تقدّم بأنه ستُجرى انتخابات في الكونغرس الأميركي في نهاية العام الجاري؛ حيث ينتخب الأعضاء على أساس الدوائر الانتخابية. وعلى هذا الأساس، بدأ أصحاب النفوذ في المجتمعات الحريدية بربط دعم الجالية اليهودية في تلك الدوائر بشرط أن يدعم أعضاء الكونغرس الساعون إلى إعادة انتخابهم "الجهود الحريدية للاهتمام بإخوانهم في إسرائيل". وبحسب ما نقله الموقع عن مصادر في الأحزاب الحريدية، فإنه "إذا كان نتنياهو يستطيع إقحام (الرئيس الأميركي، دونالد) ترامب في قضيته القضائية، وحركة الاحتجاج (الإسرائيلية ضد الانقلاب القضائي) قد أدخلت (الرئيس السابق، جو) بايدن بالمسألة، فمن المؤكد أننا من أجل إنقاذ عالم التوراة سنجند كل ما يمكن، بما في ذلك أصدقاؤنا في الولايات المتحدة".