نتنياهو يلتقي ويتكوف وكوشنر في إسرائيل عشية وصول فانس

- اجتمع نتنياهو مع المبعوثين الأميركيين لمناقشة التحديات في المنطقة، في ظل تصعيد يهدد وقف إطلاق النار في غزة، وتحضيراً لزيارة نائب الرئيس الأميركي إلى تل أبيب لمناقشة خطة ترامب لنشر قوة دولية لحفظ السلام. - تعتزم الإدارة الأميركية تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لتشكيل قوة دولية في غزة، وسط دعم متوقع من فرنسا وبريطانيا ودول عربية، بينما أكدت مصادر أميركية عدم خرق حماس للاتفاق. - تراجعت إسرائيل عن قرار وقف المساعدات لغزة تحت ضغوط أميركية، رغم استمرار خروقات جيش الاحتلال، مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، فيما دعت حماس الأمم المتحدة للتدخل.

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، غداة تصعيد ميداني هدّد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلي، شوش بيدروسيان، في إحاطة صحافية نقلتها "فرانس برس"، إن نتنياهو اجتمع في وقت سابق اليوم مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة المستجدات والتحديات في المنطقة". وأضافت أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس سيزور مع زوجته تل أبيب "لبضعة أيام، وسيلتقي رئيس الوزراء" من دون تحديد موعد الزيارة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فانس سيبدأ زيارته غداً.

ووصل ويتكوف وكوشنر، صباح الاثنين، إلى إسرائيل. ونقلت "الأناضول" عن هيئة البث الإسرائيلية أن ويتكوف وكوشنر وصلا إلى "مطار بن غوريون" في تل أبيب، فيما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن الزيارة تهدف إلى التحضير لوصول نائب الرئيس ومناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأميركية بالمنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوثين الأميركيين كانا غادرا الشرق الأوسط قبل نحو أسبوع، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى الزيارة القصيرة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب إلى كل من إسرائيل ومصر. ووفقاً لمصدر إسرائيلي تحدث للصحيفة، من المتوقع أن يلتقي المبعوثان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث ملفات ذات صلة بزيارة فانس، على رأسها المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تشمل نشر قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح "حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تعتزم خلال الأيام المقبلة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل القوة الدولية في غزة، يتضمن تحديد طبيعة ولايتها في ظل دعم متوقع من فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول العربية. وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين أكدوا الأسبوع الماضي أن حركة حماس لم تخرق اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن، وذلك رغم المزاعم الإسرائيلية التي تتهم الحركة بالمماطلة في تسليم رفات بعض الأسرى.

وفي وقت سابق الأحد، ألغت المحكمة المحلية في القدس المحتلة جلسات الاستماع الخاصة بشهادة نتنياهو في محاكمته الجنائية، والتي كان من المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، مشيرةً إلى "اجتماعات دبلوماسية عاجلة" قال رئيس الوزراء إنه يحتاج إلى حضورها. وأضاف محامو نتنياهو أنه لن يتمكن من الإدلاء بشهادته يومي الأربعاء أو الخميس أيضاً، بسبب زيارة فانس المرتقبة ومراسم أداء اليمين لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الجديد ديفيد زيني.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، بأن إسرائيل تراجعت عن قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ضغوط أميركية، إذ وعدت تل أبيب واشنطن بأنها ستعيد فتح المعابر الاثنين. ونقلت قناة "12" العبرية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إنّ تل أبيب "تراجعت في ما يخص قرار عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك بعد ضغوط أميركية".

وأضاف المسؤول أنّ تل أبيب "وعدت واشنطن بإعادة فتح المعابر، لإدخال المساعدات الإنسانية اعتباراً من الاثنين". من جانبها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم الخاصة، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول، إنّ "السماح بإعادة إدخال المساعدات إلى غزة، يثبت أن إسرائيل لا تتحرك سنتيمتراً واحداً في غزة دون موافقة أميركية".

وأكد المسؤولون أنّ "قرار استئناف إدخال المساعدات إلى غزة، جاء تحت ضغط أميركي.. كل ما لا يرضي واشنطن يتم التراجع عنه فوراً". وأشاروا إلى أن "القرار الإسرائيلي بتجميد المساعدات تغيّر خلال ساعات قليلة فقط استجابةً للضغوط الأميركية، فيما يبقى معبر رفح مغلقاً حتى إشعارٍ آخر، وفق توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

يأتي ذلك بينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، وصول وفد من قيادتها برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة، في بيان: "وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة الدكتور خليل الحية، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 80 خرقاً منذ قرار وقف الحرب أسفرت عن 97 شهيداً و230 مصابا. وحمّل المكتب جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات، داعياً الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق (الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا) إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات.