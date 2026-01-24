نتنياهو يلتقي ويتكوف وكوشنر اليوم لبحث اتفاق غزة

- يلتقي نتنياهو مع المبعوثين الأميركيين في القدس لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها، بينما يعقد "الكابينت" اجتماعاً لبحث التطورات. - تتزامن هذه المحادثات مع إعلان فتح معبر رفح بين غزة ومصر، حيث تربط إسرائيل إعادة فتحه باستعادة رفات الجندي ران غويلي، وتخطط لإقامة نقطة تفتيش جديدة "رفح 2" لتفتيش الفلسطينيين. - تسعى إسرائيل لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح، لضمان خروج عدد أكبر من القطاع، مع تشغيل المعبر بواسطة بعثة الاتحاد الأوروبي والمخابرات الفلسطينية.

أفادت القناة 12 العبرية، الجمعة، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

سيلتقي، مساء اليوم السبت، المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في القدس المحتلة، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة لم تسمّها، قولها إن "نتنياهو سيلتقي مساء السبت في القدس المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر، لمناقشة ما يُعرف بالمرحلة الثانية في قطاع غزة، التي تشمل تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها". وأضافت المصادر أن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيعقد اجتماعاً، الأحد المقبل، يخصصه لبحث التطورات المتعلقة بقطاع غزة".

يأتي هذا في وقت أعلن فيه مكتب نتنياهو أن "الكابينت" سيناقش بداية الأسبوع المقبل مسألة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فيما ربط مسؤول إسرائيلي، الخميس، إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي باستعادة رفات آخر أسير لهم من القطاع، الذي يعود للجندي ران غويلي. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، خلال كلمة متلفزة بثت بعد توقيع ميثاق "مجلس السلام" بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل. كذلك، توقع السفير الأميركي لدى تل أبيب مايك هاكابي أن تعيد إسرائيل "قريباً" فتح معبر رفح.

وتعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي إقامة نقطة لتفتيش الفلسطينيين، قرب معبر رفح جنوبي القطاع عند إعادة فتحه، وهو ما ذهبت وسائل إعلام عبرية لتسميته "رفح 2". وأفادت القناة 11 العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء الخميس، بأنّ معبراً تحت المسؤولية الإسرائيلية، سيُقام بالقرب من معبر رفح، استعداداً لافتتاحه في إطار المرحلة الثانية. وسُتجرى في "معبر رفح 2"، على حدّ وصفها، فحوص إضافية بهدف منع التسلل والتهريب. وأضافت القناة أنه بخلاف التصريحات الإسرائيلية، فإن مسألة طريقة تشغيل معبر رفح قد حُسمت، ووُقِّع عليها مسبقاً.

ويمكن فتح المعبر خلال 48 ساعة من لحظة الموافقة، إذ ستشغّله بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود (UBAM) وعناصر من جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية. من جانبها، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل تريد تقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك من أجل ضمان خروج عدد أكبر من الفلسطينيين من القطاع مقابل الداخلين إليه عبر المعبر، الذي كان من المفترض فتحه في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبحسب المصادر ذاتها، لم يتضح بعد كيف تخطط إسرائيل لفرض قيودها على عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر مصر، ولا النسبة التي تريد الوصول إليها بالنسبة إلى المغادرين مقابل العائدين.

(الأناضول، العربي الجديد)