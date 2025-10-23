نتنياهو يلتقي روبيو وواشنطن تحذّر تل أبيب من "ارتكاب الحماقات"

- التقى نتنياهو بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس، حيث أعرب روبيو عن ثقته في ثبات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى التحديات الإقليمية. تأتي الزيارة ضمن جهود متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومبادرة السلام لترامب. - تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة. زيارة روبيو تأتي ضمن هذه الجهود، مع توقع وصول مورغان أورتاغوس للتركيز على الساحة الشمالية. - أعرب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن تفاؤله بخطة ترامب لغزة، مشيرًا إلى افتتاح "مركز التعاون العسكري المدني". أكد فانس على عدم نشر قوات أميركية، مشددًا على أهمية القوات الأمنية المحلية.

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الأخير التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مكتبه بالقدس المحتلة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول فحوى اللقاء. لكن روبيو بعد الاجتماع أعرب عن ثقته حيال ثبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال "نشعر بثقة وإيجابية حيال التقدم المحقق. نحن نرى التحديات بوضوح كذلك".

ويأتي اللقاء في وقت أفادت فيه هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً غير مسبوقة على القيادة الإسرائيلية لعدم المساس باتفاق وقف إطلاق النار، والدفع نحو إعادة إعمار قطاع غزة واستمرار تنفيذ مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام. وبحسب القناة، فإن زيارة روبيو إلى إسرائيل تأتي ضمن سلسلة زيارات متواصلة لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق والتطورات الميدانية في المنطقة. ومن المقرر أن تصل إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل المسؤولة في إدارة ترامب مورغان أورتاغوس، للتركيز على الملف المتعلق بالساحة الشمالية.

وأشارت القناة إلى أن هذا الوجود المكثف لمسؤولين كبار من الإدارة الأميركية في إسرائيل يحمل "رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية" بضرورة الالتزام بتعهداتها وتجنب خطوات من شأنها تقويض المسار السياسي. ونقلت عن مصدر أميركي قوله إن "على إسرائيل أن تتوقف عن ارتكاب الحماقات"، في إشارة إلى مشروع القانون الأخير المتعلق بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن روبيو سيجري زيارة إلى إسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك وسط وقف إطلاق نار هش في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس). وأضافت الوزارة، في بيان، أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويوم الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال زيارته إسرائيل، إنّ تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة يسير أفضل من المتوقع، معرباً عن تفاؤله في صمود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي واجه اختباراً صعباً في الأيام الماضية بسبب تصعيد إسرائيلي كبير. وأعلن فانس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في "مركز التنسيق المدني العسكري"، جنوبي إسرائيل، عن افتتاح "مركز التعاون العسكري المدني" لإعادة بناء غزة، فيما لفت كوشنر إلى أنه "يجري دراسة البدء في إعادة الإعمار في المناطق التي تقع اليوم تحت سيطرة" الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وكان فانس قد انضم، الثلاثاء، إلى كوشنر وويتكوف اللذين يجريان زيارة إلى إسرائيل لبحث المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. واعتبر نائب الرئيس الأميركي أن إسرائيل "ساعدت على نحوٍ ملحوظ في تنفيذ خطة غزة"، مجدّداً التأكيد أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات أميركية على الأرض في القطاع، وقال: "لن نفرض أي شيء على إسرائيل بشأن وجود جنود أجانب على أراضيها"، مضيفاً: "سيتعيّن على إسرائيل الاتفاق على نوع القوات التي ستكون على الأرض في إطار خطة ترامب. نحرص على وجود قوات أمنية في غزة لا تضم أميركيين وقادرة على حفظ السلام".

وعلى الرغم من تعرض عدد كبير من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع للسرقة على يد العصابات العاملة في مناطق سيطرة جيش الاحتلال، وعدم تعاون الاحتلال مع وكالة الأمم المتحدة، إلّا أن كوشنر أشار إلى وجود "تنسيق كبير بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة". وفي السياق، قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط: "إنّنا نتجاوز ما كنّا نعتقد أننا سنصل إليه في هذا الوقت" في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.