نتنياهو يلتقي ترامب الأربعاء في واشنطن لبحث المفاوضات مع إيران

- لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في واشنطن: يهدف الاجتماع إلى مناقشة المفاوضات مع إيران، مع التركيز على برنامج الصواريخ الباليستية ودعم طهران للمحور الإيراني. - تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: ترامب يصف المفاوضات مع إيران بأنها "جيدة جداً"، ويؤكد على عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مع تحرك أسطول بحري أميركي نحو المنطقة. - مفاوضات إيجابية في مسقط: وزير الخارجية الإيراني يشير إلى أجواء إيجابية في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وسط زيارات دبلوماسية متبادلة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل في واشنطن، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف نتنياهو في بيان نشره مكتبه أن اللقاء سيتناول سبل التعامل مع المسار التفاوضي، مؤكدًا أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وإنهاء دعم طهران لما وصفه بـ"المحور الإيراني".

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنّ نتنياهو هو من طلب زيارة البيت الأبيض قبل أسبوع من الموعد المقرر أصلاً، ولقاء ترامب الأربعاء المقبل. وفي وقت سابق من اليوم، وصف ترامب المفاوضات مع إيران بـ"الجيدة جداً"، مؤكداً أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف: "سنلتقي مجدداً مطلع الأسبوع المقبل"، مشدداً على أنه "لا أسلحة نووية لإيران"، مضيفاً: "لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط، وسيصل إلى هناك قريباً، وسنرى كيف ستسير الأمور".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، في حديث مع التلفزيون الإيراني، أن مفاوضات مسقط "كانت مطولة ومضغوطة"، مضيفاً: "عقدنا عدة جلسات تفاوض على نحوٍ غير مباشر"، قائلاً إنّها جرت في "أجواء إيجابية وكانت بداية جيّدة".

كذلك، أفاد مراسل موقع أكسيوس الأميركي باراك رافيد بزيارة موفدي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، اليوم السبت، حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" المتمركزة في بحر العرب بالقرب من إيران. وتأتي هذه الزيارة غداة أول مفاوضات تجرى بين إيران والولايات المتحدة الأميركية منذ حرب يونيو/ حزيران من العام الماضي على طهران.

وقال موقع أكسيوس الأميركي نقلاً عن مصدرين مطلعين على الاجتماع، أمس، إنّ ويتكوف وكوشنر التقيا عراقجي بشكل مباشر خلال المحادثات في عُمان، في وقت أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الطلابية الإيرانية بأن الأخير أجرى "تحية دبلوماسية عادية" مع المبعوثين الأميركيين على هامش المحادثات النووية "غير المباشرة" في مسقط. وذكرت الوكالة أن هذا النوع من التحيات الدبلوماسية المعتادة سبق أن جرى في جولات سابقة من المحادثات. وأضافت "إيسنا" أن هذا التواصل الدبلوماسي جرى من دون حضور قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر.