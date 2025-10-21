نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي

- أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بسبب معارضته للعدوان على قطر واحتلال غزة، وعين جيل رايخ قائمًا بأعمال رئيس المجلس. - أطلقت إسرائيل عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال غزة، مما أثار انتقادات واسعة، بينما فشلت محاولة اغتيال الوفد المفاوض لحماس في الدوحة، رغم دور قطر الوسيط في المفاوضات. - دعا هنغبي إلى تحقيق شامل في أحداث 7 أكتوبر، مشيرًا إلى ضرورة استخلاص الدروس واستعادة الثقة، وأكد استعداده لدعم خليفته في المنصب.

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي على خلفية معارضته العدوان الإسرائيلي على قطر وعملية احتلال مدينة غزة. وقال مكتب نتنياهو في بيان: "يتقدم رئيس الوزراء بالشكر لتساحي هنغبي على خدمته كرئيس لمجلس الأمن القومي خلال السنوات الثلاث الماضية". وأضاف: "يعتزم رئيس الوزراء تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي، جيل رايخ، قائمًا بأعمال رئيس المجلس فورًا"، دون تفاصيل عن أسباب وملابسات الإقالة.

لكن هيئة البث العبرية الرسمية، أوضحت أنه "تمت إقالة هنغبي من قبل نتنياهو على خلفية معارضته للعدوان على قطر وعملية عربات جدعون 2 (لاحتلال مدينة غزة)". كما نقلت الهيئة عن مقربين من نتنياهو قولهم إن مستشار الأمن القومي المقال سرب معلومات ضد رئيس الوزراء.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود، قبل دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، شن جيش الاحتلال عدوانا جويا على الدوحة بهدف اغتيال الوفد المفاوض لحركة حماس بشان وقف حرب غزة، لكن المحاولة باءت بالفشل. وجاء العدوان على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبمشاركة أميركية، في مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

من جانبه، أصدر هنغبي الذي شغل منصبه في يناير/كانون الثاني 2023، بيانا، نشرته وسائل إعلام عبرية، قال فيه: "أبلغني رئيس الوزراء اليوم بنيته تعيين مستشار جديد للأمن القومي". وأضاف: "في ضوء ذلك، تنتهي اليوم ولايتي كمستشار للأمن القومي ورئيس لمجلس الأمن القومي. سأكون، بالطبع، رهن إشارة خليفتي إذا طُلب مني ذلك". ودعا هنغبي إلى التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال: "بالنسبة للفشل الكبير في 7 أكتوبر، الذي كنت شريكًا فيه، يجب التحقيق فيه بشكل شامل لضمان استخلاص الدروس المناسبة والمساعدة في استعادة الثقة المفقودة".

في السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هنغبي شارك في وقت سابق الثلاثاء باجتماع نتنياهو مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وأضافت أن "هنغبي لن يشارك في اجتماع نتنياهو مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأربعاء" لبحث استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

(الأناضول)