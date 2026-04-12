نتنياهو يقتحم جنوب لبنان برفقة كاتس وزامير ويؤكد مواصلة العدوان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اقتحم لبنان برفقة وزير الأمن يسرائل كاتس ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

في ظل تصعيد الاحتلال عدوانه على لبنان. وقال نتنياهو من منطقة في جنوب لبنان ، إن إسرائيل "أحبطت تهديد التسلل من لبنان إلى بلداتها" بفضل ما وصفه بـ"الحزام الأمني"، مشيراً إلى استمرار العمل على إبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع. ورأى أن إسرائيل "حققت إنجازات كبيرة في لبنان وما زال أمامها المزيد".

واعتبر نتنياهو أن الحرب "غيرت وجه الشرق الأوسط"، وأن "أعداء إسرائيل الإيرانيين ومحور الشر يحاربون اليوم من أجل بقائهم". وفي حين قال نتنياهو إن "الحرب مستمرة، بما في ذلك في المناطق العازلة في لبنان"، زعم أن جيش الاحتلال "صد تهديد الغزو" الذي كان محتملاً أن ينفذ ضد إسرائيل من لبنان.

وفي وقت سابق، توعد نتنياهو لبنان بمزيد من التصعيد، مؤكدا أن تل أبيب لن توافق على أي مفاوضات إلا بشرطي نزع سلاح "حزب الله" والتوصل إلى اتفاق سلام "يصمد لأجيال"، فيما جدد حزب الله، السبت، رفضه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، غداة إعلان الرئاسة اللبنانية أنها ستبدأ في واشنطن الأسبوع المقبل، بينما أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الحرب تجاوزت ألفي شهيد من جراء العدوان الإسرائيلي.

وادعى نتنياهو، في كلمة مسجلة، أن لبنان توجه عدة مرات، خلال الفترة الأخيرة، لفتح قنوات تفاوض مباشرة "بسبب القوة التي أظهرتها إسرائيل" على حد تعبيره. ولفت إلى أنه وافق على ذلك "بشرطين؛ تفكيك سلاح حزب الله، وإبرام اتفاق سلام يصمد لأجيال". وتوعد نتنياهو بالتصعيد، لافتاً إلى أن الحرب "لم تنته بعد"، زاعما تحقيق "إنجازات تاريخية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.