نتنياهو يعلن عن اجتماع بشأن اتفاق غزة ويدعو ترامب لخطاب في الكنيست

- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع حكومي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس في غزة، مشيدًا بدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحقيق هذا الاتفاق التاريخي. - يتضمن الاتفاق فتح خمسة معابر لإدخال المساعدات إلى غزة، مع تعديلات على خريطة الانسحابات الإسرائيلية، مما يوسع نطاق الانسحاب عن الخطة الأصلية. - سيتم تسليم 20 محتجزًا إسرائيليًا أحياء خلال 72 ساعة من وقف إطلاق النار، مع استكمال تبادل المحتجزين والجثامين تدريجيًا بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا في وقت لاحق من اليوم الخميس، للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اتفاق على المرحلة الأولى بشأن خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس": "يوم عظيم لإسرائيل سأعقد اجتماعا للحكومة الخميس للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع رهائننا الأعزاء إلى ديارهم". وأعرب عن شكره للرئيس الأميركي على التزامه بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وتابع: "سنواصل تحقيق جميع أهدافنا ونشر السلام مع جيراننا".

وفي وقت لاحق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن "نتنياهو تحدث هاتفيًا مع ترامب ودعاه لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي". وأضاف البيان، أن نتنياهو وترامب "تبادلا التهاني على الإنجاز التاريخي في توقيع الاتفاق".

وقال مصدر رفيع لـ"العربي الجديد" إن الاتفاق يتضمن فتح خمسة معابر فوراً لعبور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مع إدخال تعديلات جوهرية على خريطة الانسحابات الإسرائيلية من القطاع. وأشار إلى أن الخريطة الجديدة تُجبر إسرائيل على انسحاب أوسع مما نصّت عليه خطة ترامب التي استندت إليها المفاوضات في مراحلها الأولى، مضيفاً أن هذه التعديلات كانت من أبرز النقاط التي تمسك بها الوفد الفلسطيني.

وبحسب المصدر، فإن التوقيع على الاتفاق في شرم الشيخ سيتم خلال يوم الخميس، بحضور جميع الوسطاء المشاركين في المفاوضات. وأوضح أن الفصائل الفلسطينية وافقت على الاتفاق بعد تضمينه التعديلات التي جرى نقاشها في الجلسات الأخيرة، والتي شملت تفاصيل خريطة الانسحابات والضمانات الأمنية والإنسانية وآلية فتح المعابر.

وينص الاتفاق على تسليم 20 محتجزاً إسرائيلياً أحياء دفعة واحدة ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ، على أن تُستكمل عملية تبادل المحتجزين والجثامين تدريجياً بالتوازي مع مراحل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ووفقاً للمصدر، فإن تسليم المحتجزين الأحياء سيتم بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، بينما سيجري تسليم الجثامين بعد انسحاب قوات الاحتلال من الأحياء السكنية ومراكز المدن.

(الأناضول، العربي الجديد)