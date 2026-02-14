نتنياهو يعقد مشاورات أمنية غداً على خلفية مفاوضات إيران

- يعقد نتنياهو مشاورات أمنية مع وزرائه لمناقشة التطورات بعد محادثاته في واشنطن مع ترامب حول المفاوضات النووية مع إيران، حيث ظهرت "فجوات بسيطة" في التوقعات بشأن الاتفاق المحتمل. - من المتوقع أن يتلقى نتنياهو إحاطة حول الاستعدادات لمختلف السيناريوهات، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي أو تنفيذ هجوم إسرائيلي على الصواريخ الإيرانية. - تستعد واشنطن وطهران لجولة ثانية من المحادثات النووية في جنيف، بينما يخطط الجيش الأميركي لاحتمال شن عمليات ضد إيران إذا أمر ترامب بذلك.

يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً الأحد مشاورات أمنية مع عددٍ من وزرائه لمناقشة التطورات على خلفية إعلان جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، من المتوقع أن يُطلع نتنياهو طاقماً مصغراً من الوزراء، وكذلك رؤساء الأجهزة الأمنية على نتائج زيارته لواشنطن واجتماعاته التي أجراها هناك مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، وفي مقدمتهم، الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وترامب تحدثا عن احتمالات نجاح المفاوضات مع إيران وما إذا كانت ستفضي إلى اتفاق "جيّد". ونقلت عن مسؤولين سياسيين قولهم إنه "فجوات بسيطة" ظهرت خلال اللقاء بشأن النتائج المرجوة من اتفاق كهذا.

وفي السياق، من المتوقع أن يتلقى نتنياهو خلال الاجتماع إحاطة من رؤساء الأذرع الأمنية حول الاستعدادات لمختلف السيناريوهات، بينها إمكانية التوصل إلى اتفاق في الملف النووي إلى جانب إمكانية تنفيذ هجوم إسرائيلي على منظومات الصواريخ الإيرانية التي "تُهدد إسرائيل"، في حال تجاوزت إيران "الخطوط الحمراء".

وفي وقتٍ سابق ليل الجمعة- السبت، نقل موقع أكسيوس الأميركي، عن مسؤول أميركي وثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن من المتوقع أن تعقد واشنطن وطهران جولة ثانية من المحادثات النووية في جنيف يوم الثلاثاء المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وذكرت المصادر أن الوفد الأميركي المشارك في المحادثات يضم المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره. وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن يترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما سيحضر وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي، المحادثات بوصفه طرفاً وسيطاً.

وبخلاف أجواء التفاوض السائدة، قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز ليل الجمعة - السبت إن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات متواصلة لأسابيع ضد إيران إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم. وأشار المسؤولان إلى أن التخطيط الجاري هذه المرة أكثر تعقيداً.

وذكر أحد المسؤولين أن الجيش الأميركي قد يستهدف، في حملة متواصلة، منشآت الدولة والأمن الإيرانية، وليس البنية التحتية النووية فقط. وامتنع المسؤول عن تقديم تفاصيل محددة. وقال المسؤول نفسه إن الولايات المتحدة تتوقع تماماً أن ترد إيران، ما سيؤدي إلى تبادل الضربات والردود الانتقامية على مدى فترة من الزمن.