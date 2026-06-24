- عقد نتنياهو اجتماعاً أمنياً لمناقشة الملف السوري اللبناني بعد تصريحات ترامب حول احتمال دخول قوات سورية إلى لبنان، رغم تأكيد الرئيس السوري على عدم وجود نية للتدخل العسكري. - تصريحات ترامب حول دور سورية في لبنان أثارت جدلاً، حيث أشار إلى إمكانية إدخال قوات لمحاربة حزب الله، بينما أكد الشرع على دعم الاستقرار اللبناني دون تدخل عسكري. - أكد نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي على عدم الانسحاب من "الحزام الأمني" في جنوب لبنان، مشددين على مواجهة التحديات الأمنية وعدم السماح بعودة اللبنانيين لتلك المناطق.

يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً مصغراً لبحث الملف السوري اللبناني، على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال "دخول قوات سورية إلى لبنان". وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل "تعارض بشدة" إدخال قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، لكنها "تخشى أن تكون دمشق بصدد اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه"، ما دفع نتنياهو إلى الدعوة إلى الاجتماع الأمني استعداداً لمثل هذا السيناريو، فيما لم تذكر الصحيفة موعد انعقاده.

ويأتي هذا الاجتماع رغم تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع عدم وجود أي نية لدى دمشق للتدخل العسكري في لبنان، نافياً التأويلات التي رافقت تصريحات الرئيس الأميركي بشأن دور سورية في الأزمة اللبنانية. كما أبدى الشرع انفتاحه على الحوار مع حزب الله "إذا كان ذلك يصب في مصلحة لبنان وسورية"، مشدداً على أن "الدور السوري المنشود يتركز على دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، لا على الانخراط في أي صراع عسكري".

واعتبر الشرع أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن دور سورية في لبنان "أسيء فهمها"، مؤكداً أن الحديث كان يدور حول مساهمة دمشق في البحث عن "مخرج آمن وهادئ للأزمة، وليس حول أي تدخل عسكري مباشر". وقال إن سورية "يمكن أن تؤدي دوراً إيجابياً عبر دعم الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها الرسمية وفتح قنوات التواصل بين مختلف القوى اللبنانية، بما فيها حزب الله".

وقوبل موقف الشرع بترحيب لبناني، إذ أثنت رئاسة الوزراء اللبنانية، في بيان الاثنين، على موقف الرئيس السوري الذي وضع، وفق بيانها، "حدّاً للتكهنات والافتراضات المضلّلة حول نيّات سورية تجاه لبنان". وبحسب البيان، أجرى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثنى فيه على "الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبّر عنه الشرع، وهو ما وضع حداً للتكهنات والافتراضات المضلّلة حول نيّات سورية تجاه لبنان".

وسبق أن لمّّح الرئيس الأميركي في أكثر من مناسبة إلى فكرة إدخال قوات سورية إلى لبنان لمحاربة حزب الله. وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إنه "يشعر بخيبة أمل" لأن إسرائيل لا تستطيع "إبعاد" حزب الله عن الحدود، معتبراً أن جيش الاحتلال "لا يستطيع فعل أي شيء من دون إسقاط مبانٍ". وأضاف أنه يقترب من منح الرئيس السوري دوراً أكبر بحيث تكون قواته هي التي تدخل إلى جنوب لبنان وتقاتل حزب الله.

وكان ترامب قد سُئل خلال قمة مجموعة السبع عما إذا كان الاتفاق مع إيران سيصمد حتى في حال شنت إسرائيل هجوماً في لبنان، فأجاب: "نعم، يمكنه ذلك. وأتعامل مع هذا الأمر باعتباره حرباً صغيرة. إيران كانت القصة الكبرى، لكن لدينا المشكلة الصغيرة نفسها التي تستمر في الظهور مراراً، وهي حزب الله". وفي ذلك الوقت طرح للمرة الأولى علناً فكرة أن يتولى الشرع "التعامل مع حزب الله مستقبلاً".

نتنياهو وكاتس: لن ننسحب من الحزام الأمني في جنوب لبنان

في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، خلال كلمة ألقاها في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحكم المحلي في تل أبيب، أنه طالما بقي رئيساً للحكومة، فلن يكون هناك انسحاب من "الحزام الأمني" في جنوب لبنان. وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستكون أول دولة في العالم تحل مشكلة المسيّرات الانتحارية، التي تشكل تحدياً لعمليات جيش الاحتلال في لبنان. وأضاف متحدثاً عن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول: "أهم ما فعلناه في هذه الحرب هو كسر حاجز الخوف. تعرضنا لهجوم مروّع في السابع من أكتوبر، واليوم نسيطر على نحو 70% من قطاع غزة ونخنق حماس".

من جانبه، أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال المؤتمر نفسه أنه "حتى لو كان هناك طلب أميركي، فلن ننسحب من جنوب لبنان". وشدد على أن "200 ألف من اللبنانيين لن يعودوا إلى قراهم، لأن ما حدث سابقاً في المناطق الأمنية التي كانت تضم سكاناً مدنيين أدى إلى وقوع هجمات ضد الجنود، ولذلك لن نسمح بتكرار ذلك"، مضيفاً: "الجنود سيكونون داخل هذه المناطق، والسكان اللبنانيون خارجها، والبنية التحتية مدمرة، ونحن لن ننسحب". لكنه أوضح في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لم تطلب حتى الآن من إسرائيل الانسحاب من "الحزام الأمني" في جنوب لبنان.