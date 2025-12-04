نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات ممداني بتوقيفه

- أكد بنيامين نتنياهو عزمه زيارة نيويورك رغم تهديدات رئيس بلديتها زهران ممداني بتوقيفه بناءً على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى إمكانية الحوار إذا اعترف ممداني بحق إسرائيل في الوجود. - زهران ممداني، أول رئيس بلدية مسلم لنيويورك، يدعم حق إسرائيل في الوجود لكنه يعارض أن تكون دولة يهودية، متعهداً بتنفيذ أوامر توقيف المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وبوتين. - توقيف نتنياهو يبدو مستبعداً بسبب صلاحيات الحكومة الفدرالية، ودعم إدارة ترامب لإسرائيل، رغم اتهامات المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب.

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أنه لا يزال يعتزم زيارة نيويورك، رغم تهديدات رئيس بلديتها الجديد زهران ممداني بتوقيفه امتثالاً لمذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وقال نتنياهو، في مقابلة عبر الفيديو مع منتدى "ديلبوك" الذي تنظمه صحيفة "نيويورك تايمز"، "نعم، سآتي إلى نيويورك". وعندما سُئل عمّا إذا كان سيسعى للتحدث مع ممداني، أجاب الزعيم الإسرائيلي: "إذا غيّر رأيه وقال إن لدينا الحق في الوجود، فإن ذلك سيكون بداية جيدة لمحادثة".

وكان ممداني، الاشتراكي الديمقراطي الذي يعد أول رئيس بلدية مسلم ومن أصول جنوب آسيوية لنيويورك، قد قال مراراً إنه يدعم حق إسرائيل في الوجود، لكنه امتنع عن القول إن لإسرائيل الحق في أن تكون دولة يهودية، مشدداً على أنه لا ينبغي لأي دولة أن يكون لديها "تسلسل هرمي للمواطنة" على أساس الدين أو عوامل أخرى. وتعهد ممداني بإرسال شرطة نيويورك لتنفيذ أوامر توقيف القادة المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، ومن هؤلاء نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، قد أعلنت العام الماضي أنها تملك "حججاً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو قد يكون مسؤولاً عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. من جهتها، نددت إسرائيل بهذه الاتهامات، علماً أن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا من بين الدول التي رفضت الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم تصريحات زهران ممداني، يُعد توقيف بنيامين نتنياهو أمراً مستبعداً، وسط تشكيك في صلاحياته كرئيس بلدية لاتخاذ خطوة من هذا النوع. وتنحصر صلاحية التعامل مع ملفات من هذا القبيل بالحكومة الفدرالية الأميركية، كما أن إدارة الرئيس دونالد ترامب دافعت بقوة عن إسرائيل، وذهبت إلى حد فرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية.

وتُعدّ نيويورك موطناً لأكبر عدد من اليهود خارج إسرائيل، كما أنها تستضيف مقر الأمم المتحدة، حيث دأب نتنياهو على حضور الجمعية العامة السنوية بانتظام. وبموجب الاتفاق الموقّع مع الأمم المتحدة بصفتها الدولة المضيفة، يُفترض بالولايات المتحدة أن تصدر تأشيرات للمسؤولين المدعوين من المنظمة، رغم أن إدارة ترامب رفضت في سبتمبر/ أيلول منح تأشيرة دخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

(فرانس برس)