نتنياهو يعتذر من قطر عن العدوان الإسرائيلي ويتعهّد بعدم تكراره

- اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس الوزراء القطري عن العدوان الإسرائيلي على قطر، متعهداً بعدم تكرار الاعتداءات، وذلك خلال مكالمة هاتفية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. - أكد البيت الأبيض أن نتنياهو أعرب عن أسفه لاستشهاد فرد أمن قطري في الضربة الصاروخية، وأن قطر رحبت بالتصريحات الإسرائيلية، مع استعدادها للمساهمة في الأمن الإقليمي ومناقشة إنهاء الحرب في غزة. - ندد أمير قطر بالعدوان الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة، واصفاً الهجوم بأنه "إرهاب دولة"، وأكدت قطر حقها في الرد وتشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

أكّدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قدّم اعتذاراً إلى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، الذي وقع في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري. وجاء الاعتذار خلال اتصال هاتفي جرى أثناء لقاء نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وبحسب المصادر، فإنّ نتنياهو تعهّد خلال الاتصال بعدم تكرار الاعتداء وانتهاك السيادة القطرية، ويُتوقّع أن يصدر بيان رسمي بالاعتذار لاحقاً، وفق المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد".

وفي وقت لاحق، قال البيت الأبيض، إنّ ترامب شارك في المكالمة الهاتفية مع نتنياهو وبن عبد الرحمن، مضيفاً أنّ نتنياهو أبدى أسفه البالغ بسبب استشهاد فرد أمن قطري "دون قصد" في الضّربة الصاروخية الإسرائيلية على قيادات حماس في قطر، وعبّر عن أسفه لانتهاك إسرائيل للسيادة القطرية، مؤكداً أنّ إسرائيل لن تنفذ مثل هذا الهجوم مرة أخرى. وأكد البيت الأبيض أن رئيس الوزراء القطري رحّب بهذه التصريحات، وأكد استعداد قطر لمواصلة المساهمة الهادفة في الأمن الإقليمي، ولفت البيت الأبيض إلى أن القادة ناقشوا مقترحاً لإنهاء الحرب في غزة وآفاق شرق أوسط أكثر أماناً.

وعقب العدوان الإسرائيلي ضدّها، والذي لقي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، أكّدت قطر احتفاظها بحق الردّ، وشكّلت لجنة قانونية لاتخاذ إجراءات في هذا الصّدد. وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد ندّد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الفائت، بالعدوان الإسرائيلي على بلاده، مشدداً على أن الهجوم "خرقٌ سافر للأعراف الدولية، وفعلة شنعاء صنّفناها إرهاب دولة"، وأوضح: "يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، ويفاوضون وفوداً ويخططون لاغتيال أعضائها. من الصعب التعامل مع هذه العقلية".

ووصف أمير قطر العدوان الإسرائيلي بأنه "اعتداء على دولة صانعة سلام تبذل منذ عامَين جهوداً مضنية لإنهاء حرب غزة"، وأكّد أن ما تعرضت له قطر "عدوان غادر" أدى إلى سقوط ستة شهداء، بينهم عنصر أمن قطري، مؤكداً أن "العالم بأسره صدم من ملابسات فعلة إسرائيل الشنعاء".

ويلتقي الرئيس الأميركي بنتنياهو في البيت الأبيض في هذه الأثناء لإجراء محادثات حول خطة السّلام التي تقودها الولايات المتحدة. ورداً على سؤال وجهه الصحافيون حول ما إذا كان واثقاً من تحقيق السلام في غزة، قال ترامب عند استقباله نتنياهو: "أنا واثق جداً"، وكرّر عبارة "واثق جداً" عندما سُئل عمّا إذا كانت جميع الأطراف متفقة على خطته المكونة من 21 نقطة. وقبل وقت قليل من اللقاء، قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنّ إسرائيل وحركة حماس "تقتربان جداً" من التوافق على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة وضمان سلام دائم في الشرق الأوسط.