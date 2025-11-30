- يواجه نتنياهو معضلة بين تمرير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد لتحقيق استقرار ائتلافه أو حل الكنيست لتجنب الانتقادات والذهاب لانتخابات مبكرة. - رغم ضعف احتمالات تمرير القانون ومعارضة المحكمة العليا، يسعى نتنياهو لتسريع تشريعه لتغيير الخطاب العام قبل الانتخابات، مع عقد ثلاث جلسات لمناقشته في الكنيست. - تتقاطع مواعيد قانون التجنيد والميزانية، حيث يسعى الائتلاف لتمرير الميزانية أولاً بدعم الحريديم، وسط شكوك حول توفر الأغلبية لتمرير قانون التجنيد.

تخبّط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخيراً بين اختيار دفع قانون الإعفاء من التجنيد بناء لطلب الأحزاب الحريدية، وبالتالي تحقيق الاستقرار لائتلافه بُغية كسب وقتٍ إضافي في الحكم، أو حلّ الكنيست وتحديد موعد مبكر للانتخابات بهدف تجنب الانتقادات وخصوصاً من جانب جمهوره وداعميه، وكذلك من جمهور تيار الصهيونية الدينية، المعارض لشرعنة إعفاء الحريديم من التجنيد.

وفي الصدد، لفت موقع واينت العبري، اليوم الأحد، إلى أنّ نتنياهو لو اختار الإمكانية الثانية، لأصبح بإمكانه الادعاء أمام جمهوره أنه "منعت إقرار قانون الإعفاء، ولم أخضع لمطالب الحريديم"، وبالتالي الذهاب نحو الانتخابات المبكرة خصوصاً وأن ولاية حكومته شارفت على الانتهاء. ولكن خلافاً لنصيحة جزء من مقرّبيه، الذين دعموا فكرة حلّ الكنيست لتجنّب قانون التجنيد، واستغلالاً لتصدّر قضية المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشلمي، العناوين، فضّل نتنياهو البقاء في السلطة والامتناع عن الدخول في رهان على المستقبل، حتى لو كان الثمن انتقادات بشأن دفع قانون التجنيد.

وتقدر الأحزاب الإسرائيلية، بحسب الموقع، أنّ احتمالات مرور قانون التجنيد ضعيفة جداً، وأنه حتّى لو مرّ القانون فإنه سيصطدم بمعارضة المحكمة العليا. وعلى الرغم من ذلك، فإنه بعدما قُدّمت مسوّدة القانون، ستكون الخطوة التالية وفقاً للموقع ذاته، هي دفع تشريعه بسرعة، وذلك حتّى يضمن نتنياهو مسافة بعيدة ما أمكن عن موعد الانتخابات؛ بهدف تغيير الخطاب العام وإزاحة القضية عن العناوين، حتّى لا تؤثر على نتائج التصويت، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من جمهوره يرفض إعفاء الحريديم.

وفي إطار محاولته تسريع التشريع، من المفترض أن تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي ثلاث جلسات لمناقشة القانون، هذا الأسبوع، مع العلم أنّ الاستشارات القانونية بشأنه ستتطلب على الأقل شهراً كاملاً، فيما من المتوقع أن يطلب المستشار القانوني للجنة إنفاذاً عالياً للقانون ضد شبان المعاهد التوراتية الذين صدرت بحقهم أوامر امتثال للتجنيد ولم يلتزموا بها. وفي حال لم يفلح تمرير القانون في أسابيع، ينشد الائتلاف الحاكم تمرير القانون قبل إقرار الميزانية العامة للدولة بالقراءة الأولى، علماً أن قانون الميزانية من المتوقع أن يُطرح في الكنيست مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن قانون التجنيد والميزانية سيتقاطعان في الفترة الزمنية ذاتها، فيما سيحاول الائتلاف الحاكم تمرير قانون الميزانية أولاً من خلال الحصول على تأييد الحريديم، وذلك عبر غطاء الجلسات المنعقدة لمناقشة قانون التجنيد. وعلى الرغم من إعلان الأحزاب الحريدية عزمها العودة للتصويت لصالح القوانين التي يطرحها الائتلاف، تسود شكوك، بحسب الموقع، بشأن توفر الأغلبية لتمرير قانون التجنيد، وخصوصاً إذا ما قررت "الصهيونية الدينية" التي يتزعمها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، التصويت ضد قانون التجنيد.