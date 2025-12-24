نتنياهو يستعد لانتخابات الكنيست... هل سيتم تقريب موعدها؟

- طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من فريقه الاستعداد لاحتمال حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها الرسمي في أكتوبر 2026، مع تشكيل فريق لحملة حزب الليكود الانتخابية. - رغم تأكيد نتنياهو على استكمال الحكومة مدتها وإقرار الميزانية، إلا أنه يدرك تعقيدات محتملة في تمرير قانون التجنيد وموازنة الدولة، مما قد يؤدي إلى تفكك الكنيست. - تواجه الحكومة صعوبات مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، مما يزيد من احتمالية حل الكنيست، رغم عدم رغبة أي من مكونات الائتلاف في ذلك.

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

، في الآونة الأخيرة، من الفريق المقرّب المحيط به، الاستعداد لاحتمال حل الكنيست قريباً، وأن تُجرى الانتخابات السادسة والعشرين للمجلس قبل أربعة أشهر من موعدها الرسمي المقرر في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. وبحسب موقع واينت العبري، الذي أورد التفاصيل اليوم الأربعاء، طلب نتنياهو تشكيل الفريق الذي سيقود حملة الانتخابات المقبلة لحزب الليكود. وفي مثل هذا الوضع، ستُجرى الانتخابات التمهيدية لقائمة الحزب للكنيست المقبلة، خلال بضعة أشهر فقط.

ويُصرّ نتنياهو ظاهرياً، وفقاً للموقع، على أن الحكومة السابعة والثلاثين برئاسته ستُكمل مدتها، كما يسمع وزراء كبار يتحدثون معه في الأيام الأخيرة، رسالة موحّدة منه: "سنُقرّ الميزانية القادمة، والانتخابات ستُجرى في موعدها". وفي محادثات مغلقة مع الوزراء، يتطرق نتنياهو أيضاً إلى قانون الإعفاء من التجنيد الذي يثير جدلاً كبيراً في إسرائيل، ويتعهد بأنه سيمر. إلا أنه في مشاورات أقرب يعقدها، يدرك نتنياهو أيضاً، أن الأمور قد تتعقّد قريباً جداً. ولذلك، طلب من فريقه المقرّب الاستعداد لاحتمال تفكك الكنيست في وقت أبكر بسبب صعوبات محتملة يواجهها الائتلاف الحكومي في تمرير قانون التجنيد وموازنة الدولة.

ونقل الموقع العبري قول مسؤول رفيع في الحكومة لم يسمّه، إن نتنياهو "يبعث رسالة للجميع بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها، لأنه لا يريد خلق تراخٍ في الانضباط أو أجواء نهاية دورة. صحيح أنه يريدها في موعدها ولا يرغب في إضاعة يوم واحد من ولايته، لكن فعلياً، الليكود يستعد بالفعل لاحتمال أن يُضطر الكنيست إلى حل نفسه قريباً".

إلى ذلك، ينقل الوزراء الذين يسمعون رسائل نتنياهو، والتي تفيد بأنه يرغب في إجراء الانتخابات في موعدها، إحساساً مشابهاً. ومع ذلك، يدركون أن الخطة قد تتعثر، ولذلك يستعدون منذ الآن. فعلى سبيل المثال، دفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في الآونة الأخيرة، إصلاحاً في مجال الحليب (يطالب باعتماد خطة استيراد الحليب من الخارج بهدف زيادة المنافسة وخفض الأسعار) وإصلاحاً ضريبياً على المشتريات من الخارج. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقد وضع على رأس أولوياته قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، بالتوازي مع ترويج حملة عدوانية تتضمن عرض دبوس على شكل حبل مشنقة.

ويرتبط بحث كل هذه الإجراءات، بصعوبات كبيرة مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، بالتوازي مع حالة اليأس التي تتسلل إلى العديد من أعضاء الليكود الذين لا يوافقون على صيغة الإعفاء التي تُناقش حالياً في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. ويوم الاثنين اضطر الائتلاف الحكومي إلى سحب مقترحات قوانين من جدول الأعمال بعد أن أوضح الحريديم مرة أخرى أنهم لن يدعموها.

وقال مسؤولون سياسيون لم يسمّهم الموقع، إن حقيقة تقدّم القانون ببطء شديد، بالتوازي مع شهادات عن اعتقالات لشبان حريديم متهرّبين من الخدمة العسكرية، تضعهم تحت ضغط كبير. وبحسبهم، قد لا يكون هناك خيار آخر سوى حل الكنيست، رغم أن أيّاً من مكوّنات الائتلاف لا ترغب في ذلك.