نتنياهو يريد الاستغناء عن مساعدات واشنطن المالية: "إعانة اجتماعية"

- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رغبته في إنهاء المساعدات المالية الأمريكية لإسرائيل، مشبهاً إياها بالإعانة الاجتماعية، مؤكداً قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الاعتماد على ذاته. - يسعى نتنياهو إلى تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة تدريجياً خلال عشر سنوات، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يقترب من تريليون دولار، مما يمكنه من تمويل نفسه. - أكد نتنياهو على ضرورة إعادة النظر في العلاقة المالية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للتخلص التدريجي من الدعم العسكري الأمريكي.

شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المساعدات المالية التي تقدّمها الولايات المتحدة لإسرائيل بأنها "إعانة اجتماعية"، معلناً رغبته في بدء الاستغناء عنها، وذلك في ظل خلافات بين الجانبين، ولا سيما بشأن إيران. وقال نتنياهو خلال مقابلة مع "القناة 14" بثتها مساء الثلاثاء: "أريد وقف المساعدات الأميركية، إنها أشبه بالإعانة الاجتماعية، لا أريدها".

وادعى أن "الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد يُصنَّف اقتصاداً صغيراً، بل أصبح قادراً على الاعتماد على ذاته وتحمل تكاليفه بشكل كامل". واعتبر أن التمويل الأميركي يمثل "جزءاً صغيراً من الناتج المحلي الإجمالي"، وأن "إسرائيل أصبحت تمتلك القدرة المالية الكافية لتغطية هذا المبلغ بالكامل من مواردها الذاتية". وسُئل نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بشأن ما إذا كان يريد التوقف عن تلقي المساعدات الأميركية، فأجاب: "نعم".

وأضاف أنه يريد "مرحلة مدتها عشر سنوات من شأنها أن تقلل تدريجياً من اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة". وتابع: "عندما تم انتخابي رئيساً للوزراء لأول مرة عام 1996، أخبرت الكونغرس الأميركي بأن إسرائيل ستسعى إلى ثورة اقتصادية قائمة على السوق الحرة، وستصبح في نهاية المطاف مستقلة عن المساعدات الاقتصادية الأميركية".

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وأردف: "فتح الجميع أفواههم وقالوا: انظروا إلى رئيس الوزراء هذا، يتخلى عن المساعدات من أجل عنوان رئيسي". وأكمل نتنياهو قائلاً إن "اقتصاد إسرائيل يقترب من تريليون دولار، وستكون قادرة على تمويل نفسها بدءاً من العام المقبل".

وفي 11 مايو/ أيار الماضي، سُئل نتنياهو في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية، بشأن ما إذا كان الوقت قد حان لإعادة النظر في العلاقة المالية مع الولايات المتحدة وربما إعادة هيكلتها. وأجاب آنذاك: "بالتأكيد، وقد صرحت بذلك للرئيس دونالد ترامب ولشعبنا أيضاً". وأوضح: "أريد أن أخفض الدعم المالي الأميركي إلى الصفر، أي المكوّن المالي للتعاون العسكري القائم بيننا. نتلقى 3.8 مليارات دولار سنوياً، وأعتقد أن الوقت حان للتخلص تدريجياً من الدعم العسكري المتبقي".

وبشأن ما إذا كان يمكن تحديد جدول زمني لذلك، أجاب: "لنبدأ الآن، ولننفذ ذلك على مدى العقد القادم". وتعد الولايات المتحدة الحليف الأكبر لإسرائيل، وقد وقع الجانبان في عام 2016 اتفاقاً على مدى 10 سنوات بين عامي 2019 و2028، تبلغ خلاله قيمة المساعدات الأميركية لإسرائيل نحو 38 مليار دولار.

(الأناضول)