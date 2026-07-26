نتنياهو يرحب بإقالة مدعي عام الجنائية الدولية

- هاجم نتنياهو المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بعد عزله بتهم سوء سلوك جنسي، مدعيًا أن خان سعى لإصدار مذكرات توقيف ضده وضد غالانت لصرف الانتباه عن الاتهامات الموجهة إليه. - رحبت إسرائيل بعزل خان، لكنها أكدت أن هذا لا يلغي مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، حيث يظل القرار بيد قضاة المحكمة الجنائية الدولية. - انتقد نتنياهو رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الذي وصفه بـ"مجرم حرب"، ودعا الحكومة الفيدرالية لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادرة بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، المدعي العام السابق للمحكمة كريم خان، بعد يومين من تصويت الدول الأعضاء في المحكمة على عزله على خلفية مزاعم بسوء سلوك جنسي، وهي اتهامات ينفيها خان ويعتزم الطعن في قرار عزله أمام الآليات القضائية المختصة. وجاء هجوم نتنياهو في وقت تواصل فيه إسرائيل حملتها السياسية والقانونية ضد المحكمة، عقب إصدارها مذكرتَي توقيف بحقه وبحق وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأدلة التي قدمها نتنياهو لدعم ادعائه بأن كريم خان سعى لإصدار مذكرات التوقيف لصرف الانتباه؟ كيف يمكن لعزل المدعي العام أن يؤثر على سحب أو الإبقاء على مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وادعى نتنياهو، في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن خان سعى إلى طلب إصدار مذكرتَي التوقيف بحقه وبحق غالانت لـ"صرف الانتباه عن الاتهامات الموجهة إليه، واصفاً إياه بـ"المحتال"، وأضاف أن خان "فقد منصبه بعدما أدركت الدول الأعضاء حقيقته"، وفق تعبيره، من دون أن يقدم دليلاً يربط بين الاتهامات الموجهة إلى خان وقراراته بصفته مدعياً عاماً.

وكانت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية قد صوّتت، الجمعة، بأغلبية 82 دولة من أصل 125 لصالح عزل خان، بعد جلسة خاصة عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويواصل خان نفي الاتهامات الموجهة إليه، فيما أعلن محاميه عزمه الطعن في قرار العزل، مؤكداً أن موكله سيستخدم جميع الوسائل القضائية المتاحة للاعتراض على القرار.

ورحبت إسرائيل بقرار عزل خان، وسعت إلى توظيفه للطعن في مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، إلا أن عزل المدعي العام لا يؤدي تلقائياً إلى إلغائهما، إذ إن سحب مذكرات التوقيف أو الإبقاء عليها يظل من اختصاص قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وليس المدعي العام.

كما وجّه نتنياهو انتقادات لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الذي كان قد أعرب سابقاً عن رغبته في توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال زيارته للمدينة، لكنه أقرّ بعد ذلك بأنه لا يملك مثل هذه الصلاحية، واعتبر أن إقالة خان تُظهر أن ممداني أقام مسعاه على "اتهامات زائفة"، كما اتهمه بـ"إثارة الكراهية" ضد اليهود، وفق مزاعمه.

ووصف ممداني على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشال نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، وشارك فيديو مدته دقيقتان و8 ثوانٍ شرح فيه تفاصيل القرار وسبب السعي لتوقيفه، مؤكداً أن "نتنياهو غير مرحب به في نيويورك"، ودعا الحكومة الفيدرالية إلى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول.

(فرانس برس، العربي الجديد)