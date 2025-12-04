نتنياهو يختار سكرتيره العسكري رومان غوفمان رئيساً لجهاز "الموساد"

- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء رومان غوفمان رئيساً لجهاز الموساد، خلفاً لديفيد برنيع الذي تنتهي ولايته في يونيو 2026، بعد مقابلات مع مرشحين مختلفين. - شغل غوفمان مناصب قيادية في الجيش الإسرائيلي، منها قائد لواء "عتصيون" و"المركز الوطني للتدريب البري"، وأثبت كفاءته كسكرتير عسكري لنتنياهو خلال حرب النهضة. - وصف نتنياهو غوفمان بأنه ضابط ذو إنجازات كبيرة، يتمتع بقدرات مهنية استثنائية، إبداع، وحنكة، وشجاعة، مما يجعله المرشح الأنسب لرئاسة الموساد.

أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر تعيين سكرتيره العسكري رومان غوفمان رئيساً لجهاز "الموساد". وبحسب بيان الديوان، فإن نتنياهو قرر "بعد إجرائه مقابلات مع مرشحين مختلفين، تعيين سكرتيره العسكري، اللواء رومان غوفمان، في منصب رئيس جهاز الموساد للاستخبارات والمهام الخاصة لدولة إسرائيل". وسيخلف غوفمان رئيس الموساد ديفيد برنيع، الذي ستنتهي ولايته، في شهر يونيو/ حزيران 2026، بعد خمس سنوات في المنصب. ولفت البيان إلى أن توجّه رئيس الوزراء بشأن تعيين اللواء غوفمان "سيُعرض اليوم أمام اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا".



شغل رومان غوفمان مناصب عملياتية وقيادية عديدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منها، جندي وقائد في سلاح المدرّعات، قائد للكتيبة 75 في اللواء 7، ضابط في قسم العمليات للفرقة 36، قائد لواء "عتصيون"، قائد اللواء 7، قائد فرقة "الباشان" (210)، قائد "المركز الوطني للتدريب البري"، رئيس هيئة أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى منصبه الحالي، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

ووصف بيان نتنياهو، اللواء غوفمان، بأنه "ضابط ذو إنجازات كبيرة. تعيينه سكرتيراً عسكرياً لرئيس الوزراء في ذروة حرب النهضة (الاسم الذي يفضله نتنياهو لحرب الإبادة الحالية في غزة والحرب على مختلف الجبهات)، أثبت أنه صاحب قدرات مهنية استثنائية، بدءاً من دخوله السريع إلى المنصب، ووصولاً إلى مشاركته الفورية والبارزة في جبهات الحرب السبع. وكان اللواء غوفمان على تواصل دائم مع جميع أجهزة الاستخبارات، خاصة مع الموساد".

وأضاف البيان أن غوفمان، أظهر "إبداعاً، ومبادرة، وحنكة، ومعرفة عميقة بالعدو، وسرية مطلقة وحفظاً للأسرار. هذه الصفات، إضافة إلى قيادته وشجاعته، تجلّت عند اندلاع حرب النهضة، حين اندفع من منزله وقاتل بجسده ضد مقاتلي حماس في غلاف غزة، حيث أصيب بجروح خطيرة. ويرى رئيس الوزراء، أن اللواء غوفمان هو المرشح الجدير والأكثر ملاءمة لمنصب رئيس الموساد ويتمنى له نجاحاً كبيراً في هذا المنصب المهم".