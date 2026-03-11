نتنياهو يخالف ترامب: الحرب ستستمرّ لأسابيع

- أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استمرار الحرب على إيران لأسابيع بهدف إضعاف قدراتها الصاروخية، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن النزاع سينتهي قريباً مع السعي لتغيير النظام في طهران. - وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أشار إلى استمرار الحرب حتى تحقيق الأهداف، مع تعزيز القيادة الشمالية بنقل قوات من لواء غولاني إلى لبنان. - شن جيش الاحتلال ضربات على إيران وبيروت، بينما أسقط الإيرانيون طائرات مسيّرة إسرائيلية، مما زاد من تعقيدات سلاح الجو الإسرائيلي.

صرّح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب التي تشنّها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران ستستمر أسابيع معدودة وليس أياماً، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل بما يتسق مع هذا الافتراض، في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه "لم يتبق شيء تقريباً يمكن ضربه" في إيران وأن النزاع سينتهي "قريباً". وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع موقع أكسيوس: "بمجرد أن أرغب في إيقافها، ستتوقف".

تصريحات نتنياهو أتت خلال اجتماع مغلق عقده، اليوم الأربعاء، مع رؤساء السلطات المحلية، الذين نقل عنهم موقع "واينت" العبرية أن إسرائيل تطمح لأن تكون الحرب قد انتهت عندما يحل عيد الفصح العبري أو أن تكون تل أبيب وواشنطن قد حققتا حتّى ذلك الحين ظروفاً تسمح بعودة الروتين وإزالة حالة الطوارئ؛ بحيث تكونا قد أضرتا بغالبية قدرات إطلاق الصواريخ من إيران.

وطبقاً لمسؤولين حضروا الاجتماع، فقد قال نتنياهو إن "هناك متغيرات مختلفة نأخذها في الحسبان. والأمر ليس يوماً أو يومين ولا أستطيع أن أقول لكم بنسبة 100% إن كان سيستغرق شهراً أم أسبوعاً". وأوضح نتنياهو بحسبهم أن إسرائيل تعمل حالياً وفق "افتراض أن الأمر سيستغرق على الأرجح بضعة أسابيع وليس أياماً". وأضاف "مع ذلك، أقول بصراحة: لا أعرف بنسبة 100%. نحن نُكمل المهمة ولا نتوقف ولو لثانية، مدفوعين إلى الأمام بأقصى سرعة. لا أعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك".

أمّا في ما يخص تغيير النظام في طهران، فقال نتنياهو، بحسب من حضروا، إنه "لا يمكن فعل ذلك بكبسة زر". وأقر أن ذلك لا يمكن أن يفلح من دون تحركات شعبية من الإيرانيين أنفسهم. وأضاف "نحن والأميركيون نفعل كل ما يمكن، خصوصاً من الجو، لكي نوفر لهم (للإيرانيين) الظروف لذلك. هنا أيضاً نتمنى لو أن الأمر يندلع صباح الغد، لكننا لا نستطيع حقاً أن نعرف... نحن نفعل كل ما يمكن لمساعدتهم، لكن قدرتنا في النهاية محدودة".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال تقييم للوضع مع رئيس الأركان أيال زامير إن الحرب على إيران "بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ستستمر من دون أي حد زمني"، مضيفاً: "حتّى تحقق جميع أهدافها". وأوضح كاتس أن "القيادة الإيرانية تصدر أوامر بإطلاق الصواريخ من داخل الأنفاق"، زاعماً أن "ثلاجات الموتى في المستشفيات في إيران مليئة بآلاف من عناصر الحرس الثوري وقوات الباسيج".

وأمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أيال زامير، بتعزيز القيادة الشمالية عبر نقل قوات مقاتلة من لواء غولاني من قطاع غزة إلى لبنان، على ما أفاد موقع "واينت"، اليوم الأربعاء. ونقل الموقع عن المتحدث باسم الجيش، أفي دفرين، أن القرار بنقل قوات من اللواء أتى في أعقاب تقييم للوضع حول التطورات المختلفة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ولبنان. وذكر أنه بـ"الاتساق مع تقييم الوضع، قد يُقرر لاحقاً تعزيزاً إضافياً للقوات".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، شن سلسلة ضربات على إيران وبيروت بالتزامن. وقال الجيش في بيان إنه بدأ "شن سلسلة غارات واسعة لاستهداف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في أنحاء ايران"، بالتزامن مع "سلسلة غارات إضافية تستهدف بنى تحتية لحزب الله في بيروت".

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأربعاء، أن الإيرانيين أسقطوا طائرات مسيّرة إسرائيلية بإطلاق صواريخ أرض - جو من مواقع منصات الصواريخ في إيران، ما شكّل، بحسب وصفها، خطراً حتى على الطائرات الحربية لسلاح الجو الإسرائيلي، واضطر الطيارون في بعض الحالات إلى المناورة في الجو لتجنب الإصابة.

وطبقاً للصحيفة، فإن سلاح الجو الإسرائيلي يعيش هذه الأيام ذُرى نشاطه التاريخي، وهو مشغول إلى أقصى حد في إيران ولبنان. وفيما يبدو للمراقب من الخارج وكأن سلاح الجو "في روتين هجومي"، إلا أن كل طلعة جوية لهذه الطائرات في طريقها إلى إيران تنطوي على مخاطر كثيرة. وفي الصدد، تنقل الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "الهجوم على إيران يحمل الكثير من التعقيدات، بدءاً من القدرة على قيادة عدد كبير من الطائرات والطيران لساعات طويلة، مروراً بالتزوّد بالوقود في الجو، ثم إعادة التسلح وتعبئة الذخائر، وليس نهاية بالعودة مرة أخرى، وهي وضعية معقّدة جداً". وبحسب المصدر، فإن "المعجزة الكبرى ليست بالضرورة في الطيارين أنفسهم، بل في الطائرات نفسها والحفاظ عليها من خلال منظومة الصيانة".