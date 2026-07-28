- نتنياهو يعتزم تقديم معلومات استخباراتية لترامب حول توسيع إيران لمنشآتها النووية في "جبل الفأس"، بهدف إقناع ترامب بأن نوايا إيران في المفاوضات كاذبة. - إسرائيل قدمت أدلة على وصول أجهزة طرد مركزي نووية إلى "جبل الفأس"، وتسعى لإثبات أن إيران لا تنوي التخلي عن طموحاتها النووية أو برنامجها الصاروخي. - اللقاء يتناول أيضاً جهود الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وسط توترات في العلاقات بين نتنياهو وترامب، مع رغبة إسرائيل في مهاجمة أهداف الطاقة الإيرانية.

من المتوقع أن يعرض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معلومات استخباراتية تشير إلى أنّ إيران تعمل على توسيع منشآتها النووية في الموقع السري المعروف باسم "جبل الفأس" (جبل بيكاكس)، وأن يقنعه بأن نيّات إيران في مواصلة المفاوضات لوقف الحرب في المنطقة "كاذبة"، على ما نقلته صحيفة نيويورك بوست عن مصدر إسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وسيلتقي نتنياهو وترامب، في وقتٍ لاحق من اليوم؛ إذ يتوقع أن تتصدر الحرب على إيران والبرنامج النووي الإيراني مركز محادثاتهما. وخلال اللقاء، سيقدم الفريق الإسرائيلي المرافق لنتنياهو "أدلة" على النشاط النووي الإيراني الحالي، وذلك في محاولة ترمي إلى إثبات أن "إيران لا تخوض في الوقت الراهن مفاوضات بحسن نية"، بحسب "نيويورك بوست".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الأدلة" التي سيعرضها نتنياهو على ترامب بخصوص البرنامج النووي الإيراني؟ ما هي الأهداف الإيرانية للطاقة التي يرغب وزير الأمن الإسرائيلي بمهاجمتها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتقاطعاً مع ما سبق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في وقتٍ سابق، بأن إسرائيل كشفت أدلة على وصول أجهزة طرد مركزي نووية أخيراً إلى الحصن السري في "جبل الفأس" للمرة الأولى منذ الشروع في تشييده عام 2020. وتقع المنشأة المذكورة على عمق يزيد عن 90 متراً تحت كوه كولانغ غاز لا (اسم الجبل بالفارسية)، بالقرب من منشأة نطنز النووية، ويُشتبه منذ فترة طويلة بأنها جزء من البرنامج النووي الإيراني.

وإلى الآن، لم تكن هناك أدلة على نشاط نووي في الموقع، وهو ما ذكره ترامب باعتباره سبباً لعدم مهاجمته في السابق. وفي الأسبوع الماضي، حاول الرئيس الأميركي التقليل من أهمية التقارير حول النشاط في الجبل؛ إذ قال للصحافيين إن الولايات المتحدة لا تملك معلومات بشأن ذلك.

جبل الفأس إيران

وبالعودة إلى ما نقلته "نيويورك بوست" عن المصدر الإسرائيلي، فقد أكّد الأخير أيضاً أن إسرائيل ستعرض أدلة على أن إيران بدأت بالفعل في إعادة بناء برامجها للصواريخ والطائرات المسيّرة، التي تضررت من جراء سلسلة ضربات جوية أميركية. وبحسب الصحيفة، تهدف المعلومات الاستخباراتية التي ستُقدّمها تل أبيب إلى واشنطن، إلى إظهار أن إيران لا تنوي التخلي عن طموحاتها النووية أو برنامجها الصاروخي ضمن إطار الاتصالات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع واشنطن.

إسرائيل ستعرض أدلة على أن إيران بدأت بالفعل في إعادة بناء برامجها للصواريخ والطائرات المسيّرة

وعلى مقلبٍ آخر، سيُطلع نتنياهو الرئيس الأميركي أيضاً على الجهود المبذولة للحفاظ على "وقف إطلاق النار" في لبنان وغزة، وهما اتفاقان طالما انتهكهما الاحتلال الإسرائيلي، منذ التوقيع عليهما، ما أفضى إلى سقوط شهداء وجرحى.

كاتس: نرغب بمهاجمة أهداف الطاقة الإيرانية

وفي السياق، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، "نرغب بشدّة، في مهاجمة أهداف الطاقة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة الأميركية لا توافق على ذلك حالياً"، حسب ما نقلت عنه القناة 14 الإسرائيلية، وأضاف كاتس أن "طائرات مقاتلة أميركية انطلقت من إسرائيل لشنّ غارات على إيران، والإيرانيون على علمٍ بذلك".

لقاء ثامن بين نتنياهو وترامب منذ العام 2025

لقاء نتنياهو وترامب هو الثامن من نوعه مُنذ أن عاد الأخير إلى سدة السلطة في يناير/كانون الثاني من العام 2025، وهو لقاء وصفه نتنياهو بـ"الشرف والمسؤولية الكبيرَين"، قبيل مغادرته تل أبيب إلى واشنطن، أمس الاثنين. وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: "سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران. هدفنا هو الحفاظ على أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا"، على حد تعبيره.

ويأتي اللقاء بعد فترة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ"المتوترة" سادت على علاقات الرجلَين، خصوصاً بعد مواصلة القصف على لبنان، في الوقت الذي قادت فيه واشنطن مفاوضات بين تل أبيب وبيروت للتوصل إلى تفاهمات.

ولم يكن "التوتر" المذكور الأوّل من نوعه، إذ طالما صوّرت وسائل الإعلام العبرية علاقة ترامب ونتنياهو بأنها كذلك، ولكن أياماً قليلة كانت تمرّ بعد ذلك، ليتضح أن الرجلان كانا يحبكان خلف الكواليس وستارة "التوتر" آليات استمرار الحرب والعدوان على شعوب المنطقة. مع العلم أن ترامب نفسه كشف في مقابلات صحافية عن أنه وجه بنفسه كلمات وأوصاف نابية إلى نتنياهو في محادثة هاتفية جمعتهما، فيما اعتبر الثاني ذلك "اختلافات في النهج"، مؤكداً أن واشنطن وتل أبيب تتفقان على أهداف الحرب.