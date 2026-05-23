نتنياهو يجتمع بقادة الائتلاف وسط تهديد المسيّرات وترقب مفاوضات إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الليلة على وقع توتر أمني متصاعد على الجبهة الشمالية مع لبنان، وترقب في تل أبيب لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق محتمل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة "12" العبريتان إن نتنياهو سيعقد الاجتماع مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، وهي: الليكود، وشاس، والقوة اليهودية، والصهيونية الدينية، ونوعم.

ولم تشر الصحيفة أو القناة إلى فحوى الاجتماع أو الملفات المحددة التي سيبحثها، غير أنه يأتي في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، بالتزامن مع سقوط مسيرات شمالي إسرائيل وتطورات ميدانية متلاحقة على الحدود مع لبنان.

كما يتزامن الاجتماع مع ترقب إسرائيلي لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تقارير عبرية، بينها تقرير لهيئة البث الرسمية، تحدثت عن بقاء إسرائيل خارج دائرة المعلومات المباشرة بشأن الاتصالات بين واشنطن وطهران. ويأتي ذلك وسط تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران أو اتخاذ قرار عسكري.

وفي وقت سابق السبت، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولَين أمنيَّين إسرائيليَّين قولهما إن إسرائيل أُقصيت بشكل شبه كامل من محادثات الهدنة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وإن قادتها حرموا من المعلومات حتى من أقرب حلفائهم، واضطروا إلى استقاء ما يمكنهم معرفته عن مسار التواصل بين واشنطن وطهران عبر اتصالاتهم بقادة ودبلوماسيين في المنطقة، وعبر عمليات استطلاع إسرائيلية خاصة من داخل النظام الإيراني، وفق المسؤولين اللذين تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتيهما.

وقال ترامب، في حديثه مع موقع "أكسيوس" اليوم السبت، إنه سيجتمع مع مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في وقت لاحق من اليوم لمناقشة آخر عرض إيراني، ومن المرجح أن يتخذ ترامب قراره بحلول يوم الأحد بشأن استئناف الحرب، مضيفاً أن "الاحتمالات متساوية تماماً بين إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد أو تدميرهم تدميراً كاملاً".

ولم يجرَ التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن باكستان، الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران، صرحت بوجود "تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي"، بينما قال ترامب إنه لن يقبل إلّا باتفاق يغطي قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي.

(الأناضول، العربي الجديد)