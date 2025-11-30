- طلب بنيامين نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في قضايا الفساد، مشيراً إلى أن إنهاء المحاكمة سيسهم في تقليل التوترات والانقسامات بين الشعب ومؤسسات الدولة. - يتضمن الطلب وثيقتين: رسالة تفصيلية من محامي نتنياهو ورسالة شخصية منه، حيث يعبر عن مسؤوليته العامة ورغبته في تحقيق المصالحة. - ديوان هرتسوغ يعتبر الطلب غير مألوف وله تبعات مهمة، وسيتم فحصه بمسؤولية بعد مراجعة الآراء القانونية من الجهات المعنية.

قدّم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طلباً بالعفو من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في محاكمته بقضايا الفساد؛ حسب ما كشفت قناة i24 NEWS اليوم الأحد، مشيرةً إلى أن الطلب تضمن وثيقتين: رسالة تفصيلة موقعه من محامي نتنياهو، ورسالة ثانية وقعها الأخير.

في طلبه، كتب نتنياهو للرئيس هرتسوغ أنه "في السنوات الأخيرة تعاظمت التوترات والانقسامات بين مكوّنات الشعب وبين مؤسسات الدولة المختلفة. أعرف أن المسار (القضائي) الجاري بحقي تحوّل إلى جدالات واسعة، أتحمل المسؤولية العامة والقيمية على نحوٍ واسع، انطلاقاً من إدراك التبعات لما حدث"، وأضاف أنه "رغم مصلحتي الشخصية لإدارة المحاكمة وإثبات برائتي الكاملة، أعتقد أن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك"، زاعماً أنه "انطلاقاً من مسؤوليتي رئيساً للحكومة ومحاولة إحقاق المصالحة بين أطراف الشعب، لا شك لديّ بأن إنهاء المحاكمة سيسهم في خفض الجدالات التي أثيرت حولها".

وبحسب القناة، فإنّ ديوان هرتسوغ أوضح أن "الحديث يدرو حول طلب غير مألوف من نتنياهو للحصول على العفو. وهو طلب له تبعات مهمة"، مشيراً إلى أنّه عقب الحصول على كل الآراء، فإن الرئيس "سيفحص الطلب بمسؤولية".

ونُقل طلب نتنياهو إلى القسم القانوني في ديوان الرئيس الإسرائيلي بواسطة محاميه، عميت حداد. وبناء على العُرف، سيُنقل إلى قسم العفو في وزارة القضاء التي بدورها ستحدد موقفها من الطلب، وعقب ذلك يأتي دور المستشارة القانونية في ديوان الرئيس وطاقمها الذين سيصيغون رأيهم حول الطلب ويقدمونه بدورهم لهرتسوغ الذي سيقرر في نهاية المطاف منح نتنياهو العفو من عدمه.

يُذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد طلب غير مرّة من هرتسوغ منح نتنياهو العفو، بينها طلبه المباشر خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب، أثناء إلقائه خطاباً في الكنيست الإسرائيلي، والثاني عندما أرسل قبل أسابيع قليلة طلباً رسمياً في رسالة نقلتها سفارة واشنطن لدى إسرائيل.