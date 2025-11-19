- قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجولة في جنوب سوريا برفقة مسؤولين كبار، مما أدى إلى إلغاء شهادته في قضايا الفساد. - توقفت المحادثات الأمنية بين إسرائيل وسوريا بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة، بينما تسعى حكومة نتنياهو لإقامة منطقة عازلة، وهو ما ترفضه دمشق. - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن التوغل الإسرائيلي نابع من طموحات توسعية، مشيراً إلى أن التوصل لاتفاق نهائي يتطلب انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر، بدعم دولي.

قالت وسائل إعلام عبرية، منها "القناة 12"، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة مسؤولين آخرين، أجروا اليوم الأربعاء جولة في جنوب سورية. وشارك في الجولة داخل الأراضي السورية المحتلة، إلى جانب نتنياهو، وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، إلى جانب مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר באזור החיץ בסוריה, יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער, הרמטכ״ל רא"ל אייל זמיר, ראש השב"כ דוד זיני, מ"מ ראש המל"ל גיל רייך, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מתפ״ש, אלוף רסאן עליאן ומאו"ג 210, תא"ל יאיר פלאי pic.twitter.com/mm5q2yzaCt — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) November 19, 2025

وبحسب الإعلام العبري، كانت ما أسماها بـ"الزيارة" السبب في إلغاء شهادة نتنياهو التي كانت مقررة اليوم بشأن تهم الفساد التي يواجهها. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، نقلاً عن مصادر إسرائيلية لم تسمّها، أمس الأول الاثنين، أن المحادثات بشأن توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسورية "وصلت إلى طريق مسدود"، وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين يرفضون مطلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب من جميع النقاط السورية التي احتلّها الجيش الإسرائيلي قبل نحو عام.

ويواصل الاحتلال سياسة "تغيير الأمر الواقع" في جنوب سورية، عبر إقامة قواعد وحواجز وتوغلات شبه يومية. وأشارت تقارير إسرائيلية عدّة إلى مساعٍ لحكومة نتنياهو لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، وهو ما ترفضه دمشق عبر تصريحات متكرّرة.

وقال الشرع، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، الأسبوع الماضي، إن التوغل الإسرائيلي في سورية "نابع من طموحات توسعية لا من مخاوف أمنية"، مشيراً إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "قطعت شوطاً كبيراً"، وأن التوصل إلى اتفاق نهائي يتطلب انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر/ كانون الأول، بدعم من الولايات المتحدة وأطراف دولية عدّة. وأضاف: "طالما ادعت إسرائيل قلقها بشأن سورية خوفاً من التهديدات التي تُمثلها المليشيات الإيرانية وحزب الله. ونحن من طردنا تلك القوات من سورية".

وشدد الشرع على أن "نزع السلاح من المنطقة جنوب دمشق أمر صعب"، متسائلاً عمّن سيتحمل مسؤولية حمايتها في حال حدوث فوضى أو استغلالها لمهاجمة إسرائيل، لافتاً إلى أن "تلك الأراضي سورية، ويجب أن تتمتع دمشق بحرية التعامل معها". وقاد المبعوث الأميركي توماس برّاك جهوداً منذ أشهر عدّة بخصوص ما أشيع أخيراً عن قرب توقيع اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب، تخللها عقد لقاءات مباشرة بين وفود مفاوضات سورية وإسرائيلية.