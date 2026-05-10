نتنياهو يؤجل مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو

- أُجّلت المصادقة على مشروع قانون إلغاء اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بناءً على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رغم دعم بعض أعضاء الائتلاف الحكومي مثل إيتمار بن غفير. - ينص مشروع القانون على إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف إعادة الوضع القانوني والأمني إلى ما كان عليه قبل 1993، حيث يربط مقدمو المشروع بين الاتفاقيات وتدهور الأوضاع الأمنية. - نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار ميليخ تعتبر أن اتفاقيات أوسلو لم تحقق السلام بل جلبت الإرهاب، وتدعو إلى تشجيع الاستيطان كخطوة أولى نحو تصحيح الوضع.

أجّلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، المصادقة على مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق "واي ريفر"، وذلك بطلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد أن تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ وأعضاء من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وخلال اجتماع اللجنة، الذي عُقد رقمياً، ناقش الوزراء مبادئ مشروع القانون، إثر طلب نتنياهو تأجيل البحث فيه إلى موعد لاحق.

ودعا بن غفير إلى الدفع بالقانون فوراً، قائلاً: "برأيي، كما قلت سابقاً، لدينا فرصة نادرة، إذ إن غالبية أعضاء الائتلاف يؤيدون ذلك. الجميع يدرك حماقة اتفاقيات أوسلو. السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتحرض عليه. أجرينا بعض التغييرات، لكن يمكن القيام بالمزيد، وهذه فرصة يجب استغلالها". من جهته، قال وزير القضاء ياريف ليفين إنه يؤيد التقدم بالقانون "بشكل مدروس ومسؤول"، مضيفاً: "في نهاية المطاف هناك رئيس حكومة مطلع على أمور لست مطلعاً عليها. جرى تأجيل النقاش إلى حين موافقة رئيس الحكومة. سأكون سعيداً جداً بالدفع بالقانون. وكما عدنا إلى مستوطنة سانور سنعود إلى أماكن أخرى".

وبحسب نص مشروع القانون، فإن جميع الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستُلغى بالكامل، ولن تعود ملزمة للدولة ولا لأي جهة تمثلها. ولا يقتصر المشروع على الإعلان السياسي، بل يتضمن أيضاً إلغاء جميع القوانين التي سُنّت لتنفيذ تلك الاتفاقيات، بهدف إعادة الوضع القانوني والأمني إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض عام 1993. وفي المذكرة التفسيرية المرفقة بالمشروع، ربط مقدموه بين اتفاقيات أوسلو والواقع الأمني الحالي، مدّعين أن الاتفاقيات "شكّلت البنية التحتية التي قادت إلى هجوم السابع من أكتوبر"، وأنها "أدت إلى سقوط آلاف القتلى وألحقت ضرراً بأمن إسرائيل".

وفي وقت سابق من السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّ لجنة وزارية إسرائيلية ستبحث مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيس الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو، بدعوى أنها "جلبت الإرهاب بدلاً من السلام". وقالت القناة 12 العبرية إنّ اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية ستناقش، اليوم الأحد، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو الموقّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. وذكرت القناة السابعة العبرية أنّ نائبة رئيس الكنيست (البرلمان) ليمور سون هار ميليخ، تقدمت بمشروع القانون، معتبرة أنّ اتفاقيات أوسلو "لم تجلب السلام، بل الإرهاب، وحان وقت التصحيح الوطني".

وفي منشور عبر منصة إكس، قالت ميليخ: "لقد وعدنا بمنع قيام دولة فلسطينية، والآن حان الوقت لتشجيع الاستيطان في المنطقتين (أ) و(ب) وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة". وأضافت: "غداً (اليوم الأحد)، في اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، سيُقدَّم مشروعان لإلغاء هذه الاتفاقيات.. إنها خطوة أولى وضرورية على طريق تصحيح الوضع برمته"، وفق تعبيرها.

وجرى التوقيع على اتفاقية أوسلو، أو ما يعرف باسم "إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية"، أو "سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية)، والتي أطلق عليها (السلطة الوطنية الفلسطينية) كنواة لدولة فلسطين، في العاصمة النرويجية أوسلو، في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، ووقّعه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز، برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون.