- أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بشن هجمات قوية على قطاع غزة بعد تعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار في رفح، مما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة. - كتائب القسام أعلنت العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال في نفق برفح، وأجلت تسليمها بسبب خروقات الاحتلال، محذرة من أن أي تصعيد سيعيق عمليات البحث. - نتنياهو توعد بالرد على تسليم حماس رفاتاً لا تعود لأسرى إسرائيليين، وناقش خيارات عسكرية مع الجيش، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة.

قال ديوان الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأخير أمر الجيش بشن هجمات قوية على قطاع غزة فورا بزعم تعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار في رفح جنوبي القطاع. في حين ذكرت هيئة البث العبرية أن الجيش بدأ بشن الهجمات بالفعل. ويأتي ذلك بعد أن زعمت وسائل إعلام عبرية أن عناصر من حركة حماس أطلقوا النار باتجاه قوة لجيش الاحتلال في رفح مساء اليوم، فيما ذكرت منصات غير رسمية، دون تأكيدات، أن ذلك تسبب بإصابة بالغة الخطورة لأحد الجنود. وذكر موقع صحيفة هآرتس، أن "مسلّحين من حماس"، فتحوا النار باتجاه قوة إسرائيلية وأطلقوا قذيفة مضادة للدروع، باتجاه قوة في الجيش الإسرائيلي، كانت تنفّذ أعمالاً "هندسية" في منطقة رفح، فيما رد الجيش بإطلاق قذائف مدفعية. وبحسب منصات إسرائيلية عبر تطبيقي تليغرام وواتساب، خرج مسلحون من فتحة نفق في رفح وأطلقوا النار باتجاه قوة من وحدة "كفير"، وأحد الجنود في حالة حرجة، وسط محاولات لإنقاذ حياته.

إلى ذلك، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها عثرت اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوبي قطاع غزة، مضيفة أنها ستؤجل تسليمها الذي كان مقررًا اليوم بسبب خروقات الاحتلال، ومؤكدة أن "أي تصعيدٍ صهيونيٍ سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".

وفي وقت سابق اليوم، توعد نتنياهو بأن إسرائيل ستردّ بعدما سلّمتها حركة حماس رفاتاً بشرياً لا يعود لأسرى إسرائيليين مفقودين، بحسب ما زعم، واعتبر أن ذلك يعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار في غزة. وعلى هذا الأساس، أجرى نتنياهو لاحقا نقاشا لاتخاذ خطوات ضد حركة حماس في غزة انتهى من دون قرارات في هذه المرحلة، وفقا لما نقلته القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع. وأشارت القناة إلى أن مسؤولي الجيش الذين اجتمع بهم نتنياهو عرضوا خلال الاجتماع مجموعةً من الخيارات العسكرية، بما في ذلك استئناف الهجمات على غزة. ولكن نتنياهو أشار في ختام الجلسة إلى أنه ستكون هناك حاجة للتنسيق مع الأميركيين لمعرفة الخطوات الممكن تنفيذها.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصلت حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق يوقف الإبادة الجماعية بغزة، ويقضي بتبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن الاحتلال يخرق الاتفاق يوميا. وتسببت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بدعم من واشنطن في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، في استشهاد 68 ألفا و531 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و402 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طاول 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.