نتنياهو وكاتس يهدّدان الضفة: تصعيد وتطبيق لنموذج تهجير المخيّمات

- في جلسة الحكومة، هدد نتنياهو وكاتس الفلسطينيين بالتصعيد في الضفة الغربية، حيث أشار نتنياهو إلى استعداد الجيش للتحرك لمواجهة إرهاب المستوطنين، بينما هدد كاتس بتهجير قرى فلسطينية. - نتنياهو أكد على تنفيذ عمليات اقتحام واعتقالات في نابلس، وإجراءات لهدم منازل الفلسطينيين المتورطين في عمليات ضد الاحتلال، وتطرق إلى إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. - كاتس زعم أن سياسة حكومته أدت إلى تراجع العمليات الفلسطينية، وهدد بتطبيق نموذج احتلال المخيمات وتهجير سكانها، في ظل استمرار هجمات المستوطنين المدعومة من الجيش.

هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتصعيد؛ إذ تطرّق الأول إلى الوضع الأمني المتفاقم في الضفة بفعل تصاعد إرهاب المستوطنين، مشيراً إلى استعداد جيشه للتحرك بشكل أوسع. أمّا الثاني فقد هدد بتهجير قرى وبلدات فلسطينية على غرار النموذج الذي طبقه جيش الاحتلال في مخيمات شمالي الضفة.

تهديدات نتنياهو وكاتس جاءت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، وبعد أيامٍ من تصعيدٍ تشهده الضفة الغربية المحتلة بسبب اعتداءات المستوطنين وإرهابهم ضد الفلسطينيين. كما أتت عشيّة مغادرة نتنياهو، غداً الاثنين، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "بدعوة منه"، كما قال، مشيراً إلى أنه سيشارك عقب ذلك في جنازة السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الذي وصفه بـ"الصديق الكبير لإسرائيل، وواحداً من أعظم أصدقائها منذ تأسست".

ولفت نتنياهو إلى أنه سيتحدث مع ترامب حول "جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما فيها الوضع في إيران". أمّا فيما يتعلّق بتطورات الوضع في الضفة، فقال نتنياهو إنه "أصدرنا تعليمات تقتضي بالدخول إلى القرى، وتمشيطها، وضبط الأسلحة، واعتقال المطلوبين. وقد نُفذت هذه الأمور وما زالت تُنفذ في هذه اللحظة". وأضاف أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى في نابلس، مدعيا أن مطلوبين اثنين كانا يختبئان داخله، وتم اعتقالهما. وذكر نتنياهو أنه أُغلق منزل الفلسطيني الذي أطلق النار تمهيداً لهدمه. كما "أخدت قياسات منازل المساعدين الآخرين تمهيداً لاتخاذ إجراءات ضدهم".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات التي يخطط نتنياهو وكاتس لتطبيقها لتهجير القرى الفلسطينية؟ كيف يبرر نتنياهو وكاتس تصعيدهما العسكري في الضفة الغربية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في غضون ذلك، تطرق نتنياهو إلى إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، معتبراً أن الإقالة "كشفت حقيقة أن هذا الرجل لم يُتهم فقط بالتحرش الجنسي بعدة نساء عملن لديه فحسب، بل إن تلك الاتهامات كانت السبب في إلغائه زيارته إلى إسرائيل وتراجعه عن تصريحاته بشأن النظام القضائي الإسرائيلي، قبل أن يدفع لاحقاً نحو إصدار أوامر اعتقال بحقي وبحق يوآف غالانت، وزير الأمن السابق". وتابع نتنياهو زاعماً أن خان "فعل ذلك من أجل صرف الانتباه، وحشد جميع كارهي إسرائيل من حوله بطبيعة الحال، ومن أجل توفير غطاء حماية لنفسه. هذا الغطاء تمزق الآن، وكشف أيضاً عن دوافعه الحقيقية، وعن الظلم وعن الفساد العميق ليس فقط في مكتب المدعي العام، بل في المحكمة الجنائية الدولية بأكملها"، على حد تعبيره.

ولفت نتنياهو إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء أمس السبت، "وقد أكد لي مرة أخرى نيّة الولايات المتحدة العمل بحزم ضد هذه المحكمة التي تهدد العدالة في العالم، وتهدد أيضاً حق الدول الديمقراطية والدول ذات السيادة في ممارسة سيادتها، وتحاول في الواقع إخضاع أمنها لقرارات موظفين فاسدين في لاهاي"، على حد وصفه. ورأى أن إقالة خان "تطور إيجابي للغاية، وعلينا إبرازه ونشره في أنحاء العالم".

رصد نتنياهو يعلن إجراءات تصعيدية في الضفة الغربية بعد أحداث قرية تل

كاتس يهدّد بتطبيق نموذج احتلال المخيّمات

تقاطعاً مع نتنياهو، هدد كاتس، بتوسيع عدوان جيشه على الفلسطينيين في الضفة، زاعماً أن نهج حكومته أفضى إلى تراجع العمليات الفلسطينية بأكثر من 80%. ووصف كاتس خلال جلسة الحكومة ذاتها، السياسة التي ينتهجها الاحتلال في الضفة بـ"الواضحة والحازمة والهجومية"، مضيفاً أن كل عملية فلسطينية لم تُحبط تسببت بـ"أثمان باهظة"، على حدّ تعبيره.

وأوضح كاتس، أنّ الخطوات التي اتّخذتها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، اقتضت باقتحام مخيّمات جنين ونور شمس وطولكرم، التي وصفها بـ"مخيّمات الإرهاب"، مشيراً إلى أن قواته تتموضع فيها منذ أكثر من عام ونصف العام. وزعم أن سكان المخيّمات، الذين هُجروا أساساً من قُراهم عام 1948، "أُجلوا بهدف حمايتهم"، على الرغم من مواصلة الاحتلال تهجيرهم وهدم وإحراق منازلهم.

وهدّد كاتس بتطبيق نموذج احتلال المخيّمات وتهجير سكانها في مناطق أخرى من الضفة يثبت أن سكانها يُشاركون في عمليات. وأضاف كاتس أن إسرائيل ستعمل على "تحديد من أين يُنظّم الإرهاب وأين ينبغي مهاجمته"، معتبراً أن إخلاء قرى ومناطق كاملة "يمنع العمليات الفلسطينية". يأتي ذلك فيما يواصل المستوطنون بدعم جيش الاحتلال شن هجمات منظمة على القرى والتجمعات الفلسطينية بهدف ترهيب السكان ودفعهم إلى الرحيل.