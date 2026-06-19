نتنياهو وكاتس يتوعدان بالتصعيد في لبنان رغم تحذيرات واشنطن

- تصاعدت التوترات بين إسرائيل ولبنان بعد مقتل جنود إسرائيليين، حيث توعدت إسرائيل بتصعيد الهجمات ضد حزب الله، مؤكدة على ضرورة حماية بلداتها الشمالية واستهداف مواقع في لبنان. - تجري المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مشاورات حول خيارات التصعيد، بما في ذلك عملية برية في جنوب لبنان، وسط تخبط سياسي حول الالتزامات الدولية وجدوى استمرار الوجود العسكري. - دعا وزراء إسرائيليون إلى تصعيد التعامل مع حزب الله، بينما حذرت إيران من انتهاك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى رد صعب إذا استمرت إسرائيل في عملياتها.

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بتصعيد الهجمات في لبنان، عقب مقتل أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، وسط مشاورات إسرائيلية لبحث التصعيد في ظل تخبّط قائم أمام المستوى السياسي الإسرائيلي في هذه المرحلة يتعلق بما إذا كانت إسرائيل ستخرق التزامها تجاه الأميركيين، وتوجه هجمات مكثفة على مواقع مختلفة في لبنان.

وقال نتنياهو، إنه أوعز للجيش الإسرائيلي "ضرب حزب الله بقوة"، في أعقاب الهجمات التي قتلت وجرحت جنوداً الليلة الماضية، وهو ما اعتبره "خرقاً صارخاً لوقف إطلاق النار". وأوضح نتنياهو أنه عقد صباح اليوم تقييماً للوضع مع وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، مضيفاً أن تعليماته واضحة، وأن "إسرائيل لن تتحمّل هجمات على جنودنا أو على أراضينا، وستجبي ثمناً باهظاً جداً من حزب الله على هذه الهجمات". وأردف نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي سيعمل لإحباط أي تهديد على قواتنا وعلى أراضينا. وكما أوضحتُ بشكل لا لبس فيه، بما في ذلك أمس، فإن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان، طالما اقتضت الضرورة ذلك لحماية بلدات الشمال". بدوره قال كاتس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أكثر من 80 هدفاً في لبنان وقضى على "العشرات من عناصر حزب الله" في منطقتي البقاع والنبطية، مؤكداً أن أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب الحزب سيقابل بـ"رد قوي للغاية".

وتجري المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مشاورات واسعة، اليوم الجمعة، لبحث خيارات التصعيد في لبنان. وأشار موقع "والا" العبري، الذي أورد التفاصيل، إلى أنّ التخبّط القائم أمام المستوى السياسي الإسرائيلي في هذه المرحلة يتعلق بما إذا كانت إسرائيل ستخرق التزامها تجاه الأميركيين وتوجّه هجمات شديدة القوة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مع المخاطرة باحتمال إطلاق صواريخ من قبل إيران، أو الاكتفاء بـ"ردّ" يستهدف مواقع محددة في جنوب لبنان، بما يشمل عملية برية "تكتيكية" لاحتلال مزيد من الأراضي.

ويتزامن ذلك مع رسائل إسرائيلية متناقضة تصدر في الأيام الأخيرة عن المنظومة الأمنية بشأن جدوى استمرار وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. فمن ناحية، تؤكد جهات رسمية ذات صلاحية أنّ "الجيش سيواصل السيطرة على المنطقة الأمنية العازلة، بناءً على الحاجة العملياتية، ولإزالة المخاطر التي تهدد القوات، وترسيخ حماية فعّالة لبلدات الشمال"، ومن ناحية أخرى، تحذر جهات من معضلات تتعلق باستنزاف القوات والإرهاق في صفوف الجنود النظاميين وقوات الاحتياط. كما يلمح مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توقعهم أن يستغل المستوى السياسي "الإنجازات" العملياتية في مسار سياسي يفضي إلى نتائج ميدانية، عبر تفاهمات مع الحكومات المعنية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى "إحراق" لبنان و"محوه" والتعامل مع حزب الله "بجنون مطلق"، بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان الليلة الماضية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في بيان له، مقتل أربعة جنود في كفرتبنيت بقضاء النبطية، جنوبي لبنان، الليلة الماضية، بينهم ضابط برتبة مقدم، هو قائد الكتيبة 52 في سلاح المدرعات.

وأمس الخميس، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن الإدارة الأميركية أوضحت خلال الأسابيع الأخيرة أنها تتوقع من إسرائيل إظهار مرونة أكبر في الملف اللبناني، لا سيما في ما يتعلق باستمرار انتشار قواتها في عدد من النقاط داخل جنوب لبنان. وترجح إسرائيل عدم نضوج مذكّرة التفاهم التي وقّعتها الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ناجز، وانهيارها حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الخميس، إلى أن إسرائيل تستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما يدفع باتجاه إبقاء سيطرة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان حتى نوفمبر على الأقل، وهو موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، الذي قد يشكل نافذة لفرصة جديدة تستطيع فيها تل أبيب التحرّك مجدداً في الملف الإيراني.

وكانت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية قد حذرت، مساء الثلاثاء الماضي، من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة. وأضافت، في بيان لها، أن الكيان الإسرائيلي "ما زال يواصل الجرائم والمذابح بحق شعب لبنان المظلوم"، متوعدة هذا الكيان بـ"رد صعب" للقوات المسلحة الإيرانية إن لم يوقف أعماله الشريرة في جنوب لبنان.