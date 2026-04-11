نتنياهو: نسعى لاتفاق سلام حقيقي مع لبنان ومعركة إيران لم تنته

- نتنياهو يسعى لاتفاق سلام دائم مع لبنان، مشروط بتفكيك سلاح حزب الله، مع استمرار التنسيق مع الرئيس الأميركي ترامب لتحقيق ذلك. - بشأن إيران، يؤكد نتنياهو أن المعركة لم تنتهِ، مشيراً إلى تدمير منشآت إيرانية وتوسل طهران لوقف إطلاق النار، معتبراً أن الحرب منعت إيران من امتلاك سلاح نووي. - مفاوضات إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة تواجه عقبة شمول لبنان في الاتفاق، وسط مخاوف من تداعيات الحرب على الأمن الخليجي والاقتصاد العالمي.

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن بلاده تسعى إلى "اتفاق حقيقي للسلام مع لبنان يصمد لأجيال"، في إشارة على ما يبدو إلى اتفاقيات تطبيع، مؤكداً استمرار التنسيق الكامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الشأن. وأضاف نتنياهو في بيان متلفز: "لقد تواصل لبنان معنا. في الشهر الماضي، تواصل معنا عدة مرات لبدء محادثات سلام مباشرة". وتابع: "لقد أعطيت موافقتي، ولكن بشرطين: نريد تفكيك سلاح حزب الله، ونريد اتفاق سلام حقيقياً يصمد لأجيال".

وبشأن إيران، قال نتنياهو إن "المعركة لم تنته بعد"، مشيراً إلى أن طهران "لا تزال تمتلك كميات من اليورانيوم المخصب"، وأنه "إما أن تُخرج باتفاق أو بطرق أخرى". وادعى أن إسرائيل "وصلت إلى وضع لم تعد إيران تمتلك فيه أي منشأة لتخصيب اليورانيوم"، وأنها "دمرت عشرات من مقار الحرس الثوري الإيراني". وتابع أن "طهران توسلت لوقف إطلاق النار وأصبح نظامها أضعف بكثير"، معتبراً أنه لولا هذه الحرب، "لكانت إيران تمتلك سلاحاً نووياً الآن"، مؤكداً أن لدى إسرائيل "دائماً ما تفعله" ضد إيران.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت أعلنت فيه باكستان، مساء اليوم السبت، انطلاق مفاوضات إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، التي تتجه أنظار العالم إليها وتترقّب تفاصيلها ومخرجاتها المحتملة، وسط مخاوف متزايدة من عودة الحرب، لما ستحمله من تداعيات واسعة قد تمسّ الأمن في منطقة الخليج، إضافة إلى تأثيراتها في الاقتصاد العالمي.

وقال مصدر مطلع على مجريات المفاوضات في إسلام أباد لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إن شمول لبنان في أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال يمثل العقبة الأبرز أمام التوصل إلى حل، في ظل تمسك طهران بإدراجه ضمن أي تفاهم، مقابل استمرار رفض الوفد الأميركي ذلك، رغم تذكير الوسيط الباكستاني بأن وقف إطلاق النار المؤقت نصّ صراحة على شمول لبنان.

كذلك، أشار مصدر آخر في الخارجية الباكستانية، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن الوفد الإيراني في المفاوضات طلب أن أي حل نهائي لا بد أن يعتمد عليه مجلس الأمن، لأن العمل على أي توافق يكون مستحيلاً في ظل تصرفات إسرائيل.