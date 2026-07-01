نتنياهو: نريد اتفاق سلام مع لبنان وسنبقى في المنطقة العازلة

- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار وجود إسرائيل في "المنطقة العازلة" جنوبي لبنان حتى تحقيق الأمان، مع السعي للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، مشيراً إلى مفاوضات جارية بين البلدين لأول مرة منذ سنوات. - شدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على بقاء القوات الإسرائيلية في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وغزة لحماية السكان، محذراً إيران من أي هجوم على القوات الإسرائيلية. - قررت تل أبيب تأخير الانسحاب من مناطق جنوب لبنان حتى التوصل إلى آلية رقابة مشتركة مع بيروت، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل ستبقى في ما وصفه بـ"المنطقة العازلة" جنوبي لبنان "ما دام ذلك ضرورياً"، مدعياً في الوقت ذاته أن بلاده تبذل جهوداً للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. جاء ذلك في كلمة ألقاها نتنياهو خلال مراسم تأبين عسكريين إسرائيليين قُتلوا في لبنان، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: "سنبقى في المنطقة العازلة جنوبي لبنان ما دام ذلك ضرورياً". وأضاف: "لأول مرة منذ سنوات، أجرى ممثلون إسرائيليون مفاوضات مع لبنان، وسنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين". وتفرض إسرائيل ما تسميه "منطقة أمنية" على شكل شريط عازل يمتد لعدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود، أنشأته خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله عامي 2024 و2025، ووسّعت وجودها فيه بعد تصعيد عملياتها العسكرية اعتباراً من 2 مارس/آذار الماضي.

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من جهته، أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في نفس الفعالية، أن قواته ستبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسورية وغزّة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وقال كاتس: "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسورية وغزة حتى إشعار آخر، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا من العناصر الجهادية". وشدّد كاتس: "لن ننسحب من المناطق الأمنية". وحذّر طهران مجددا من أنها ستتعرض "بكل قوة" لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان.

إلى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب قررت تأخير الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، بدعوى "الانتظار حتى التوصل إلى آلية رقابة مشتركة مع بيروت". ونقلت الهيئة، مساء الثلاثاء، عن مصادر لم تسمّها: "في المناقشات التي جرت داخل الجيش الإسرائيلي بشأن الخطة، التي اتفق عليها لبنان وإسرائيل خلال محادثات نهاية الأسبوع، تم التوصل إلى استنتاج بأنّ الجدول الزمني لتنفيذها سيتأخر عن التقدير الأولي".

ميدانيا، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الأربعاء، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت عدداً من المنازل في منطقة بيت ياحون - حداثا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، مضيفة أنّ قوات الاحتلال "نفذت عملية تفجير في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل". وأفادت الوكالة بأن قصفاً مدفعياً استهدف أطراف بيت ياحون، تزامناً مع إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة على طول الطريق من كونين إلى مدينة بنت جبيل.

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)